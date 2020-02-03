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Emre Mor gerçeğini açıkladı! Fenerbahçe ve Fatih Terim...
Sezon başında İspanyol ekibi Celta Vigo'dan Galatasaray'a kiralık olarak transferi gerçekleşen Emre Mor, ara transfer döneminde Yunanistan'ın Olimpiyakos takımına katılmıştı. Emre'nin eski menajeri Muzzi Özcan, oyuncuyu Fenerbahçe'ye götürmek istediğini ancak "Galatasaray'a gitmek istiyorum, orada Fatih Terim var!" dediğini dile getirdi. İşte o röportaj...
3 Şubat 2020 Pazartesi 14:00
Güncelleme: 03.02.2020 14:52
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Yaz transfer sezonunda Celta Vigo'dan Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Emre Mor, Fatih Terim ile yeniden eski formunu yakalamak istiyordu ancak işler istediği gibi gitmedi. Genç futbolcunun Türkiye'deki kariyeri sportif başarılarından ziyade magazin sayfalarında geçerken, eski Menajeri Muzzi Özcan konuya ilişkin konuştu.
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Ara transfer döneminde Galatasaray'dan Olimpiyakos'a imza atan menajer, oyuncusunu Fenerbahçe'ye gitmesi halinde eskiye dönebileceğini söylediğini ancak Emre'nin Galatasaray'ı tercih ettiğini duyurdu. Muzzi Özcan'ın Hürriyet'e verdiği röportajdan kesitler şu şekilde;
"Borussia Dortmund, Emre Mor'u satma kararı almıştı. Ben de Inter'den 15 milyon avroluk teklif getirmiştim. Anlaşma sağlanmıştı. Kontrat detaylarını konuşmak için Milano'ya gittik. Hiçbir sorun çıkmadı, ön protokol imzaladık. Belgelerin hepsi bende var. Daha sonra ben döndüm ve Emre ile konuştum. Dortmund'dan kazandığının neredeyse iki katını kazanacaktı. Hemen kabul etti."
"Ben de Inter'i arayıp kabul ettiğimizi bildirdim. Bu görüşmeden sonra Inter bizden birkaç gün süre istedi. Dortmund ile bonservisin ödeme şeklini görüşmek istediler. Finansal Fair Play'e takılmamak için ödeme koşullarıyla ilgili pazarlık yapma amacındaydılar."
"Bir gün bana Inter'den telefon geldi. "Dortmund bizden anlaştığımızdan daha fazla para istiyor" dediler. Yeniden masaya oturduk. Emre Mor'un kontratında dokunulmaması için kendi menajerlik payımdan vazgeçtim."