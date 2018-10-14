Emre Akbaba müjdesi - Galeri - Fotomaç
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    Emre Akbaba müjdesi

    Şok bir sakatlıkla sahalardan uzak kalan Emre Akbaba, beklenenden daha erken dönmesi bekleniyor...
    14 Ekim 2018 Pazar, 09:10:26 Güncelleme: 09:11:49
    Emre Akbaba müjdesi

    Galatasaray'ın Erzurum BB ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve ameliyat olan Emre Akbaba, Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istiyor.

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    Emre Akbaba müjdesi

    28 Eylül tarihinde sakatlanan ve sahalara 3 ila 4 ay sonra dönmesi beklenen Emre Akbaba, formasına erken kavuşabilmek için gece gündüz mesai harcıyor.

    Emre Akbaba müjdesi

    Şampiyonlar Liginde forma giyme hayalini Galatasaray'a imza atmadan önce de açıklayan Emre Akbaba, zorlu Porto karşılaşmasıyla yeşil sahalara dönmeyi hedefliyor.

    Emre Akbaba müjdesi

    KARARI TERİM VERECEK
    Emre'nin 11 Aralık 2018'de oynanacak olan Porto karşılaşmasında görev almak istediği ve Sağlık Kurulu'nun da Şampiyonlar Ligi'nde grubun son maçına başarılı oyuncuyu yetiştirmeye çalıştığı öğrenildi.

    Emre Akbaba müjdesi

    Bu tarihe kadar tamamen hazır olmayı planlayan yıldız orta saha oyuncusuyla ilgili son kararı ise Teknik Direktör Fatih Terim verecek.

    Emre Akbaba müjdesi

    İmparator, o tarihte Emre'nin oynamasında bir risk görmezse, onu ilk 11'de sahaya sürecek

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