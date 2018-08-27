Emmanuel Eboue intihar etti! - Galeri - Fotomaç
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Emmanuel Eboue intihar etti!
27 Ağustos 2018 Pazartesi, 09:27:09
Güncelleme: 10:57:58
Emmanuel Eboue intihar etti!
İngiliz 24hrsNews'in haberine göre; Galatasaraylı eski futbolcu Emmanuel Eboue, evinde ölü bulundu.
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Emmanuel Eboue intihar etti!
Londra Polisi'nin açıklamasına göre; Eboue'nin kız kardeşinin ihbarı üzerine eski yıldızın evine giden polis, Fildişi Sahilli oyuncuyu kendini asmış halde buldu.
Emmanuel Eboue intihar etti!
Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayata döndürülemeyen Eboue'nin, arkasında bir not bırakmadığı paylaşılan bilgiler arasında.
Emmanuel Eboue intihar etti!
Eski yıldızın ölümü ile alakalı soruşturmanın hala devam ettiği belirtiliyor.
Emmanuel Eboue intihar etti!
Eboue'nin uzun süredir maddi sorunlarla boğuştuğu ve depresyon tedavisi gördüğü biliniyor.