Arsenal ve Galatasaray'ın eski yıldızı Emmanuel Eboue Gana Ligi takımlarından Asante Kotoko'nun teknik direktörü olmayı çok istiyor.
28 Eylül 2018 Cuma, 12:37:34
Güncelleme: 12:38:56
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Emmanuel Eboue haber bekliyor!
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Son aylarda hakkında çıkan birçok olumsuz haberin ardından Emmanuel Eboue için sevindirici haber geldi.
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Emmanuel Eboue haber bekliyor!
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Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre, bir dönem Arsenal ve Galatasaray formaları giyen Fildişi Sahilli yıldız Gana Ligi ekiplerinden Asante Kotoko'nun teknik direktörü olmak için haber bekliyor.
Emmanuel Eboue haber bekliyor!
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Gana Ligi'nin önemli takımlarından birisi olan Asante Kotoko, Paa Kwesi Fabin ile yolları ayırdıktan sonra takımın başına geçmek isteyen antrenör adaylarından CV istemişti.
Emmanuel Eboue haber bekliyor!
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35 yaşındaki Eboue'de, Aralık ayından bu yana kendisine 14 yaş alt takımında görev veren Galatasaray'dan ayrılıp teknik direktörlüğe adım atma yolunda Gana'da bulunmanın heyecan verici olacağını yineledi.
Emmanuel Eboue haber bekliyor!
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Ashh FM'e verdiği demeçte, "Kotoko'nun teknik direktörü olursam çok mutlu olacağım. Bu benim hayalim. Kotoko'nun genç takımlarını geliştirebileceğime inanıyorum. CV'mi kulübe göndermek istiyorum. "