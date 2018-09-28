Emmanuel Eboue haber bekliyor! - Galeri - Fotomaç
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Emmanuel Eboue haber bekliyor!

    Arsenal ve Galatasaray'ın eski yıldızı Emmanuel Eboue Gana Ligi takımlarından Asante Kotoko'nun teknik direktörü olmayı çok istiyor.

    28 Eylül 2018 Cuma, 12:37:34 Güncelleme: 12:38:56
    Emmanuel Eboue haber bekliyor!
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    Emmanuel Eboue haber bekliyor!

    Son aylarda hakkında çıkan birçok olumsuz haberin ardından Emmanuel Eboue için sevindirici haber geldi.

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    Emmanuel Eboue haber bekliyor!
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    Emmanuel Eboue haber bekliyor!

    Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre, bir dönem Arsenal ve Galatasaray formaları giyen Fildişi Sahilli yıldız Gana Ligi ekiplerinden Asante Kotoko'nun teknik direktörü olmak için haber bekliyor.

    Emmanuel Eboue haber bekliyor!
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    Emmanuel Eboue haber bekliyor!

    Gana Ligi'nin önemli takımlarından birisi olan Asante Kotoko, Paa Kwesi Fabin ile yolları ayırdıktan sonra takımın başına geçmek isteyen antrenör adaylarından CV istemişti.

    Emmanuel Eboue haber bekliyor!
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    Emmanuel Eboue haber bekliyor!

    35 yaşındaki Eboue'de, Aralık ayından bu yana kendisine 14 yaş alt takımında görev veren Galatasaray'dan ayrılıp teknik direktörlüğe adım atma yolunda Gana'da bulunmanın heyecan verici olacağını yineledi.

    Emmanuel Eboue haber bekliyor!
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    Emmanuel Eboue haber bekliyor!

    Ashh FM'e verdiği demeçte, "Kotoko'nun teknik direktörü olursam çok mutlu olacağım. Bu benim hayalim. Kotoko'nun genç takımlarını geliştirebileceğime inanıyorum. CV'mi kulübe göndermek istiyorum. "

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