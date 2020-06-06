Emin Bayram'la özel görüşme! Fatih Terim emri verdi
Süper Lig 12 Haziran'da yeniden başlayacak ve Galatasaray hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Kalan 8 haftada hata yapmayarak şampiyonluk ipini göğüslemeyi planlayan sarı-kırmızılılarda yıldız stoper Marcao'nun sakatlığı camianın moralini bozmuştu. Teknik direktör Fatih Terim devreye girdi ve alternatif planlar hazırladı. Genç yıldız adaylarını futbola kazandırma konusunda başarısını defalarca ispatlamış olan deneyimli teknik adam 17 yaşındaki Emin Bayram'la özel bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...
6 Haziran 2020 Cumartesi 14:02
Güncelleme: 06.06.2020 14:02
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Liglerin tekrar başlamasına sayılı günler kala Marcao'dan gelen sakatlık haberi Galatasaray'da şok etkisi oluşturdu.
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Yaşanan bu talihsiz olay sarı-kırmızılı takımın savunma duvarını yıktı.
Geriye kalan sekiz haftaya şampiyonluk parolası ile hazırlanan sarı-kırmızılılarda mevcut kadroda defansın en kritik ismi olan Brezilyalı yıldız takımdan en az üç hafta uzak kalacak.
LUYINDAMA SEZONU KAPADI Ülkesinin millî takımda sakatlanan Luyindama da sezonu kapatmıştı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, şimdi Fatih Terim sezona başladığı as kadrosunun iki stoperinden mahrum şampiyonluk yürüyüşüne devam etmenin hesaplarını yapmaya başladı.