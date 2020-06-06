Emin Bayram'la özel görüşme! Fatih Terim emri verdi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
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Emin Bayram'la özel görüşme! Fatih Terim emri verdi

Süper Lig 12 Haziran'da yeniden başlayacak ve Galatasaray hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Kalan 8 haftada hata yapmayarak şampiyonluk ipini göğüslemeyi planlayan sarı-kırmızılılarda yıldız stoper Marcao'nun sakatlığı camianın moralini bozmuştu. Teknik direktör Fatih Terim devreye girdi ve alternatif planlar hazırladı. Genç yıldız adaylarını futbola kazandırma konusunda başarısını defalarca ispatlamış olan deneyimli teknik adam 17 yaşındaki Emin Bayram'la özel bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...
6 Haziran 2020 Cumartesi 14:02 Güncelleme: 06.06.2020 14:02
Emin Bayram'la özel görüşme! Fatih Terim emri verdi

Liglerin tekrar başlamasına sayılı günler kala Marcao'dan gelen sakatlık haberi Galatasaray'da şok etkisi oluşturdu.

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Emin Bayram'la özel görüşme! Fatih Terim emri verdi

Yaşanan bu talihsiz olay sarı-kırmızılı takımın savunma duvarını yıktı.

Emin Bayram'la özel görüşme! Fatih Terim emri verdi

Geriye kalan sekiz haftaya şampiyonluk parolası ile hazırlanan sarı-kırmızılılarda mevcut kadroda defansın en kritik ismi olan Brezilyalı yıldız takımdan en az üç hafta uzak kalacak.

Emin Bayram'la özel görüşme! Fatih Terim emri verdi

LUYINDAMA SEZONU KAPADI
Ülkesinin millî takımda sakatlanan Luyindama da sezonu kapatmıştı.

Emin Bayram'la özel görüşme! Fatih Terim emri verdi

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, şimdi Fatih Terim sezona başladığı as kadrosunun iki stoperinden mahrum şampiyonluk yürüyüşüne devam etmenin hesaplarını yapmaya başladı.

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