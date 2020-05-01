Diego Costa bombası! Galatasaray'a önerildi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Mayıs 2020, Cuma
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Diego Costa bombası! Galatasaray'a önerildi

Maaş indirimlerinin konuşulduğu bugünlerde sürpriz öneri Polaris Sports'tan geldi. Şirket, Arap takımlarıyla anılan Falcao'nun yerine Diego Costa'yı getirebileceklerini Galatasaray yönetimine bildirdi.
1 Mayıs 2020 Cuma 06:46 Güncelleme: 01.05.2020 06:46
Diego Costa bombası! Galatasaray'a önerildi

Galatasaray ile Radamel Falcao arasında indirim görüşmeleri devam ederken Polaris Sports, sarı-kırmızılı kulübün önüne sürpriz bir isim getirdi.

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Diego Costa bombası! Galatasaray'a önerildi

Dublin merkezli şirket Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Diego Costa için görüşme yapılabileceğini Galatasaray yönetimine iletti.

Diego Costa bombası! Galatasaray'a önerildi

31 yaşındaki Costa için şu ana kadar ABD'den ve Çin'den bazı takımlarla görüştüklerini ancak İspanyol oyucunun Avrupa'nın dışına çıkmak istemediği, aynı şekilde UEFA Şampiyonlar Ligi devamlılığı olan bir takımda forma giymek istediğini aktardılar.

Diego Costa bombası! Galatasaray'a önerildi

TRİBÜNLERİ COŞTURACAK
Galatasaray yönetimi, yeni masraf açacak bir transferi düşünmüyor. Teknik direktör Fatih Terim de daha önce "Kariyere değil geleceğe" yatırım yapacaklarını açıklamıştı.

Diego Costa bombası! Galatasaray'a önerildi

Ancak Falcao'nun iyi bir bonservis bedeliyle ayrılması halinde bu transferin önünün açılabileceği belirtiyor. Costa'yı getirecek olan Polaris Sports'ın Kolombiyalı yıldız için de Arap takımlarıyla temas halinde olduğu belirtiliyor.

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