Diego Costa bombası! Galatasaray'a önerildi

Maaş indirimlerinin konuşulduğu bugünlerde sürpriz öneri Polaris Sports'tan geldi. Şirket, Arap takımlarıyla anılan Falcao'nun yerine Diego Costa'yı getirebileceklerini Galatasaray yönetimine bildirdi.
1 Mayıs 2020 Cuma 06:46
Güncelleme: 01.05.2020 06:46
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Galatasarayile RadamelFalcao arasında indirim görüşmeleri devam ederken PolarisSports, sarı-kırmızılı kulübün önüne sürpriz bir isim getirdi.
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Dublin merkezli şirket Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Diego Costa için görüşme yapılabileceğini Galatasaray yönetimine iletti.
31 yaşındaki Costa için şu ana kadar ABD'den ve Çin'den bazı takımlarla görüştüklerini ancak İspanyol oyucunun Avrupa'nın dışına çıkmak istemediği, aynı şekilde UEFA Şampiyonlar Ligi devamlılığı olan bir takımda forma giymek istediğini aktardılar.
TRİBÜNLERİ COŞTURACAK Galatasarayyönetimi, yeni masraf açacak bir transferi düşünmüyor. Teknik direktör Fatih Terim de daha önce "Kariyere değil geleceğe" yatırım yapacaklarını açıklamıştı.
Ancak Falcao'nun iyi bir bonservis bedeliyle ayrılması halinde bu transferin önünün açılabileceği belirtiyor. Costa'yı getirecek olan Polaris Sports'ın Kolombiyalı yıldız için de Arap takımlarıyla temas halinde olduğu belirtiliyor.