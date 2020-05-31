Diagne transferi böyle açıkladı: Sözleşmem var ama İtalya... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
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Diagne transferi böyle açıkladı: Sözleşmem var ama İtalya...

Sezon başında Galatasaray'ın Belçika ekibi Club Brugge'a kiralık gönderdiği Mbaye Diagne, sarı kırmızılılara geri dönüyor. Brugge'da yaşadığı polemiklerle gündeme gelen ve kadro dışı kalan Diagne, sarı kırmızılı kulübe dönüşü öncesinde İtalyan basınına konuştu. İşte o açıklamalar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
31 Mayıs 2020 Pazar 13:10 Güncelleme: 31.05.2020 14:05
Diagne transferi böyle açıkladı: Sözleşmem var ama İtalya...

Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'a kiralık gönderdiği Mbaye Diagne, sarı kırmızılılara geri dönüşü öncesinde İtalyan basınına konuştu.

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Diagne transferi böyle açıkladı: Sözleşmem var ama İtalya...

Golcü futbolcu, gerek Brugge macerası, gerekse Galatasaray'daki geleceğine ilişkin önemli sözler sarf etti.

Diagne transferi böyle açıkladı: Sözleşmem var ama İtalya...

İşte Diagne'nin Tuttomercatoweb'e yaptığı o açıklamalar;

Diagne transferi böyle açıkladı: Sözleşmem var ama İtalya...

"Club Brugge'daki maceram çok iyi geçti. Ancak, yaşanan gelişmeleri beğendiğimi söyleyemem. Futbol böyledir ve her zaman istediğin gibi gitmez. Sanırım artık kariyerime devam edebilirim."

Diagne transferi böyle açıkladı: Sözleşmem var ama İtalya...

"Maalesef bu yıl böyle bitti. Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatım oldu ve bu benim hayalimdi. Bundan dolayı çok memnunum. Tabiiki tüm maçlarda forma giyebilmek başka bir şey."

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