Galeri Galatasaray Dev operasyon! Galatasaray'da 6 ayrılık birden (Son dakika GS haberi)

Dev operasyon! Galatasaray'da 6 ayrılık birden (Son dakika GS haberi)

Galatasaray'da ara transfer döneminde ayrılık rüzgarları esecek. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hamlelerini yapacak olan sarı-kırmızılılarda 6 futbolcu ile yolların ayrılmasına karar verildi. Süper Lig'de aldığı peş peşe galibiyetlerle zirveye kurulan Galatasaray, yeni yapılacak olan transferlere kaynak yaratmak için Terim'in gözden çıkardığı bu oyunculara veda edecek. Dev operasyonla 6 isimle yollarını ayıracak olan Aslan, yapılacak olan yeni takviyelerle sezonun ikinci yarısına daha da iddialı girmeyi amaçlıyor. İşte veda edilecek olan isimler... Son dakika Galatasaray haberleri...