Derbinin ilk kazananı Galatasaray oldu! - Galeri - Fotomaç
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Derbinin ilk kazananı Galatasaray oldu!
Galatasaray U21 Takımı, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fenerbahçe U21 Takımı'nı 2-0'lık skorla mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.
2 Kasım 2018 Cuma, 15:15:38
Güncelleme: 15:16:02
U21 Süper Ligi 11. haftasında karşı karşıya gelen Galatasaray U21 ve Fenerbahçe U21 derbisinden sarı-kırmızılılar 2-0 galibiyetle ayrıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanılan karşılaşmada Galatasaray adına goller 16. dakikada Recep Gül, 62. dakikada ise Metehan Mertöz'den geldi.
Galatasaray U21 takımı gelecek hafta Kayserispor'a konuk olacak.
Fenerbahçe U21 takımı ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.