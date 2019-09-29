Derbi sonrası Rıdvan Dilmen'den Galatasaray taraftarına... 'Jübile yapmışlar' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Eylül 2019, Pazar
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Haberler Galeri Derbi sonrası Rıdvan Dilmen'den Galatasaray taraftarına... "Jübile yapmışlar"

Derbi sonrası Rıdvan Dilmen'den Galatasaray taraftarına... "Jübile yapmışlar"

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Türk Telekom Stadyumu'nda 0-0 berabere kaldığı maçı yorumladı. Usta yorumcu her iki takımın performansını da çarpıcı ifadelerle eleştirdi. İşte Dilmen'in dev derbiye dair değerlendirmeleri...

29 Eylül 2019 Pazar 08:12 Güncelleme: 29.09.2019 08:17
Derbi sonrası Rıdvan Dilmen'den Galatasaray taraftarına... Jübile yapmışlar

"Bu kadar kötü bir futbol beklemiyordum. Kimse de beklemiyordu. Maçı izlemeyenler için şunu söyleyeyim: Hayatlarından 2 saat kazandılar. Trafik bile daha güzeldir."

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Derbi sonrası Rıdvan Dilmen'den Galatasaray taraftarına... Jübile yapmışlar

"Cüneyt Çakır çok mutlu. Temiz, 0-0. Bir de penaltı pozisyonunu günlerce konuşacakken Babel'in eli yetişti. O yüzden ben de penaltıydı, değildi diye tartışmam."

Derbi sonrası Rıdvan Dilmen'den Galatasaray taraftarına... Jübile yapmışlar

"Sakin, sükunet içerisinde. 3 sarı kartla bitti. Bir tane Galatasaraylı oyuncunun hatasıyla Fenerbahçe'nin son saniyelerde Kruse ile girdiği pozisyon var."

Derbi sonrası Rıdvan Dilmen'den Galatasaray taraftarına... Jübile yapmışlar

"Onun dışında ben 'Galatasaray 0-0 Fenerbahçe' yazmadım. 'Geri pas 0-0 Geri pas' yazdım. Muslera ve Altay adele yaptılar. Topla bu kadar çok buluştukları maç yoktur."

Derbi sonrası Rıdvan Dilmen'den Galatasaray taraftarına... Jübile yapmışlar

"Kaleci bir topla bu kadar buluştuğu zaman ne dersiniz? 'Demek ki Muslera'ya o kadar çok top gelmiş ki, kurtarmış' dersiniz."

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