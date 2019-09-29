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Derbi sonrası Rıdvan Dilmen'den Galatasaray taraftarına... "Jübile yapmışlar"
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Türk Telekom Stadyumu'nda 0-0 berabere kaldığı maçı yorumladı. Usta yorumcu her iki takımın performansını da çarpıcı ifadelerle eleştirdi. İşte Dilmen'in dev derbiye dair değerlendirmeleri...
29 Eylül 2019 Pazar 08:12
Güncelleme: 29.09.2019 08:17
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"Bu kadar kötü bir futbol beklemiyordum. Kimse de beklemiyordu. Maçı izlemeyenler için şunu söyleyeyim: Hayatlarından 2 saat kazandılar. Trafik bile daha güzeldir."
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"Cüneyt Çakır çok mutlu. Temiz, 0-0. Bir de penaltı pozisyonunu günlerce konuşacakken Babel'in eli yetişti. O yüzden ben de penaltıydı, değildi diye tartışmam."
"Sakin, sükunet içerisinde. 3 sarı kartla bitti. Bir tane Galatasaraylı oyuncunun hatasıyla Fenerbahçe'nin son saniyelerde Kruse ile girdiği pozisyon var."
"Onun dışında ben 'Galatasaray 0-0 Fenerbahçe' yazmadım. 'Geri pas 0-0 Geri pas' yazdım. Muslera ve Altay adele yaptılar. Topla bu kadar çok buluştukları maç yoktur."
"Kaleci bir topla bu kadar buluştuğu zaman ne dersiniz? 'Demek ki Muslera'ya o kadar çok top gelmiş ki, kurtarmış' dersiniz."