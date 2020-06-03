Haberler Galeri Cimbom yeni Melo'sunu Brezilya'da buldu! İşte o isim

Cimbom yeni Melo'sunu Brezilya'da buldu! İşte o isim

Bir yandan 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'e hazırlanan Galatasaray, diğer taraftan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Corona virüsünün neden olduğu mali kriz nedeniyle genç ve maliyeti düşük oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar, 'yeni Melo' olarak lanse edilen Brezilyalı genç orta sahayı gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar... Son dakika Galatasaray haberleri

3 Haziran 2020 Çarşamba 19:58 Güncelleme: 03.06.2020 19:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





