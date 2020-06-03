Cimbom yeni Melo'sunu Brezilya'da buldu! İşte o isim - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Cimbom yeni Melo'sunu Brezilya'da buldu! İşte o isim

Cimbom yeni Melo'sunu Brezilya'da buldu! İşte o isim

Bir yandan 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'e hazırlanan Galatasaray, diğer taraftan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Corona virüsünün neden olduğu mali kriz nedeniyle genç ve maliyeti düşük oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar, 'yeni Melo' olarak lanse edilen Brezilyalı genç orta sahayı gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar... Son dakika Galatasaray haberleri
3 Haziran 2020 Çarşamba 19:58 Güncelleme: 03.06.2020 19:58
Cimbom yeni Melo'sunu Brezilya'da buldu! İşte o isim

Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cimbom yeni Melo'sunu Brezilya'da buldu! İşte o isim

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların önceliklerinden biri de orta sahaya takviye.

Cimbom yeni Melo'sunu Brezilya'da buldu! İşte o isim

Gelecek sezon için hem ligde hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, sürpriz bir için devreye girdi. İşte son gelişmeler...

Cimbom yeni Melo'sunu Brezilya'da buldu! İşte o isim

TRANFER YARIŞINA CİMBOM'DA DAHİL OLDU

Sao Paulo'nun B takımında forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Fabinho için Anderlecht ile Club Brugge arasındaki rekabete Galatasaray da dahil oldu.

Cimbom yeni Melo'sunu Brezilya'da buldu! İşte o isim

Belçika basını, ezeli rakipler Anderlecht ile Club Brugge'ün izlediği 20 yaşındaki Fabinho'yu aynı zamanda Galatasaray'ın scout ekibinin de takip ettiğini yazdı.

Cimbom yeni Melo'sunu Brezilya'da buldu! İşte o isim

TRANSFERİN GÖZDESİ

Sao Paulo ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona eren Fabinho'ya aynı zamanda Japonya ve İtalya'dan da teklifler olduğu yazıldı. Avrupa'da oynama fikrine sıcak bakan Fabinho'dan veya menajerinden ise henüz resmi açıklama gelmedi.

Cimbom yeni Melo'sunu Brezilya'da buldu! İşte o isim

Fabinho kimdir?

Fabinho, 20 yaşında ve ota sahada görev yapıyor. Sao Paulo B takımında oynayan genç futbolcunun bu sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA