Cimbom yeni Melo'sunu Brezilya'da buldu! İşte o isim
Bir yandan 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'e hazırlanan Galatasaray, diğer taraftan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Corona virüsünün neden olduğu mali kriz nedeniyle genç ve maliyeti düşük oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar, 'yeni Melo' olarak lanse edilen Brezilyalı genç orta sahayı gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar... Son dakika Galatasaray haberleri
3 Haziran 2020 Çarşamba 19:58
Güncelleme: 03.06.2020 19:58
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Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek.
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Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların önceliklerinden biri de orta sahaya takviye.
Gelecek sezon için hem ligde hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, sürpriz bir için devreye girdi. İşte son gelişmeler...
TRANFER YARIŞINA CİMBOM'DA DAHİL OLDU
Sao Paulo'nun B takımında forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Fabinho için Anderlecht ile Club Brugge arasındaki rekabete Galatasaray da dahil oldu.
Belçika basını, ezeli rakipler Anderlecht ile Club Brugge'ün izlediği 20 yaşındaki Fabinho'yu aynı zamanda Galatasaray'ın scout ekibinin de takip ettiğini yazdı.
TRANSFERİN GÖZDESİ
Sao Paulo ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona eren Fabinho'ya aynı zamanda Japonya ve İtalya'dan da teklifler olduğu yazıldı. Avrupa'da oynama fikrine sıcak bakan Fabinho'dan veya menajerinden ise henüz resmi açıklama gelmedi.
Fabinho kimdir?
Fabinho, 20 yaşında ve ota sahada görev yapıyor. Sao Paulo B takımında oynayan genç futbolcunun bu sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.