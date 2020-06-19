Caner Erkin Galatasaray'a! Yapılan teklif ortaya çıktı

Yaz transfer dönemi hazırlıklarına devam eden Galatasaray'ın sürpriz bir isim için devreye girdiği belirtildi. Marcelo Saracchi'nin yanına bir sol bek takviyesi yapacak olan sarı-kırmızılıların Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonu bitecek Caner Erkin'i gündemine aldığı öğrenildi ve yapılan teklif de ortaya çıktı.