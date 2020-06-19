Caner Erkin Galatasaray'a! Yapılan teklif ortaya çıktı
Yaz transfer dönemi hazırlıklarına devam eden Galatasaray'ın sürpriz bir isim için devreye girdiği belirtildi. Marcelo Saracchi'nin yanına bir sol bek takviyesi yapacak olan sarı-kırmızılıların Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonu bitecek Caner Erkin'i gündemine aldığı öğrenildi ve yapılan teklif de ortaya çıktı.
19 Haziran 2020 Cuma 06:35
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Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.
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Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun yerine sol bek arayışlarında olan sarı-kırmızılılar bir süredir arayışlarını sürdürüyordu.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hamlelerini yapan sarı-kırmızılılar eski yıldızını gündemine aldı.