Caner Erkin Galatasaray'a! Yapılan teklif ortaya çıktı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
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Caner Erkin Galatasaray'a! Yapılan teklif ortaya çıktı

Yaz transfer dönemi hazırlıklarına devam eden Galatasaray'ın sürpriz bir isim için devreye girdiği belirtildi. Marcelo Saracchi'nin yanına bir sol bek takviyesi yapacak olan sarı-kırmızılıların Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonu bitecek Caner Erkin'i gündemine aldığı öğrenildi ve yapılan teklif de ortaya çıktı.

19 Haziran 2020 Cuma 06:35
Caner Erkin Galatasaray'a! Yapılan teklif ortaya çıktı

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.

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Caner Erkin Galatasaray'a! Yapılan teklif ortaya çıktı

Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun yerine sol bek arayışlarında olan sarı-kırmızılılar bir süredir arayışlarını sürdürüyordu.

Caner Erkin Galatasaray'a! Yapılan teklif ortaya çıktı

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hamlelerini yapan sarı-kırmızılılar eski yıldızını gündemine aldı.

Caner Erkin Galatasaray'a! Yapılan teklif ortaya çıktı

Galatasaray, Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Caner Erkin'i kadroya katmaya hazırlanıyor.

Caner Erkin Galatasaray'a! Yapılan teklif ortaya çıktı

Marcelo Saracchi'nin yanına bir sol bek takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların tecrübeli sol beke teklif götürdüğü öne sürüldü.

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