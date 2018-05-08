Bunun için İmparator!

MOTİVASYON USTASI

Terim'in en büyük özelliği olağanüstü bir motivasyon dahisi olması. Tudor'un gözden çıkardığı Donk, Selçuk İnan ve fazla şans vermediği Sinan Gümüş gibi isimleri yeniden kazanan tecrübeli hoca, Garry Rodrigues'in performansını da ikiye katladı.



