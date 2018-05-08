Bunun için İmparator!
GALİBİYET SAYISI ARTTI
Terim'in gelişiyle özgüvenini geri kazanan Cimbom, tecrübeli çalıştırıcı ile çıktığı 16 müsabakada 37 puan (5 puan fazla) topladı. Tudor idaresinde oynadığı 16 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 4. kez teknik direktörlük koltuğunun emanet edildiği Fatih hoca yönetimindeki 16 karşılaşmanın 12'sini kazandı, 1'inde berabere kaldı, 3 yenilgi aldı. Terim, derbilerde de kalite ve ustalığını gösterip, Aslan'ı yeniden zirveye taşıdı.
Galatasaray, Terim'in göreve gelmesiyle uzun süreli derbi galibiyeti hasretini de sonlandırdı. Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yenen sarı-kırmızılı takım, 11 maç aradan sonra derbi kazandı. Cimbom, ligde Beşiktaş ve F.Bahçe ile oynadığı son 11 derbiden 6 yenilgi ve 5 beraberlikle ayrılmıştı.
Goller çoğaldı kale kapandı
Igor Tudor ile çıktığı 16 maçta 34 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı takım, Terim dönemindeki 16 karşılaşmada ise 38 kez topu ağlarla buluşturdu. Hırvat teknik adam idaresindeki maçlarda rakiplerinin 21 golüne engel olamayan Galatasaray, Terim yönetimindeki karşılaşmalarda ise 12 gol yedi.
Tudor döneminde ligin üst sıralarında bulunan 4 rakibinden bir puan alabilen Galatasaray, Fatih Terim idaresinde bu takımlarla oynadığı maçlardan 10 puan çıkardı. Sezonun ilk yarısında Tudor yönetiminde Fenerbahçe ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trabzon'a mağlup olmuştu.
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