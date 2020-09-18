Galeri Galatasaray Bonservisi belli oldu! İşte Galatasaraylı yıldız için istenen rakam

Bonservisi belli oldu! İşte Galatasaraylı yıldız için istenen rakam

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, başarılı formunu UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında da gösterdi. Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1 yenerek bir üst tura yükselen sarı-kırmızılılarda gündem transfer... Takımda, teklif alan bazı isimlerle yolların ayrılabileceği ifade edilirken, performansıyla dikkat çeken yıldız futbolcunun bonservisi ise belirlendi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri