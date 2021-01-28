Galeri Galatasaray Bir bomba da Galatasaray'dan! Yıldız orta saha geliyor

Bir bomba da Galatasaray'dan! Yıldız orta saha geliyor

Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberi: Ara transfer çalışmalarını son sürat devam ettiren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Kadrosuna son olarak Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu dahil eden sarı kırmızılılar, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Cimbom, yıldız orta sahayı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar...

Bir bomba da Galatasaray'dan! Yıldız orta saha geliyor

Bir bomba da Galatasaray'dan! Yıldız orta saha geliyor

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Bir bomba da Galatasaray'dan! Yıldız orta saha geliyor

Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden sarı kırmızılıar, Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı.

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Bir bomba da Galatasaray'dan! Yıldız orta saha geliyor

Birkaç transfer daha açıklaması beklenen Cimbom, orta saha transferi için düğmeye bastı.

Bir bomba da Galatasaray'dan! Yıldız orta saha geliyor

Galatasaray aradığı genç orta sahayı İngiltere'de buldu.

Bir bomba da Galatasaray'dan! Yıldız orta saha geliyor

Portekiz'in Benfica takımından geçen sezon 1.5 yıllığına Tottenham'a kiraladığı Gedson Fernandes, forma şansı bulamadığı gerekçesiyle ayrılmak istiyor.

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