Bir bomba da Galatasaray'dan! Yıldız orta saha geliyor
Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberi: Ara transfer çalışmalarını son sürat devam ettiren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Kadrosuna son olarak Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu dahil eden sarı kırmızılılar, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Cimbom, yıldız orta sahayı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar...
28 Ocak 2021 Perşembe 00:59, Güncelleme 28.01.2021 06:16
Bir bomba da Galatasaray'dan! Yıldız orta saha geliyor