Belhanda takımdan ayrılacak mı? Menajerden açıklama geldi

Galatasaray'da gösterdiği performansla eleştirilerin odağı olan Younes Belhanda ile alakalı sıcak gelişmeler yaşanıyor. Jimmy Durmaz'ın menajeri Erk Toros, oyuncusuyla ilgili önemli açıklamalar yaparken, sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merak konusu olan Younes Belhanda'nın son durumu hakkında konuştu.
10 Şubat 2020 Pazartesi 18:57
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Galatasaray'da 3 senedir forma giyen Younes Belhanda, performansıyla zaman zaman taraftarın tepkisini çekerken, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında taraftarlar girdiği kontak soğuk rüzgarlar estirmişti.
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Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, taraftarın tepki gösterdiği Younes Belhanda'ya ısrarla şans vermiş ve oyuncuyu kazanmak istediğini her seferinde göstermişti. Ancak Alanyaspor maçındaki kupa maçında yaşananlar Fatih Terim'in de sabrını taşırdı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilirken tepkilerin odağında ise Younes Belhanda var. Sezon başından bu yanan vasatı aşamayan Faslı oyuncu, Akdeniz ekibi karşısında teknik patron Fatih Terim'in de sabrını taşırdı. Bu sezon ligde sahaya çıktığı 13 maçta 3 gol atıp sadece 1 asist katkısı verebilen Belhanda, umursamaz tavırları ile de saç baş yoldurdu.
FORMAYI ZOR GÖRÜR
Maç sırasında Fatih Terim, Belhanda'nın boşa giden bir pasının ardından "Hasta… Ruh hastası ya!" derken bu sözler de gündeme damga vurdu. Sosyal medyada Fatih Terim'in sözlerine sarı- kırmızılı taraftarlar destek mesajları verirken, Faslı oyuncunun lakayıt tavırları da eleştirildi.
Bu yaşanan bütün gelişmelerden sonra YounesBelhanda'nın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. Jimmy Durmaz'ın menajeri Erk Toros, Ajansspor'un sorularını yanıtlarken, Belhanda ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.