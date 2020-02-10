Belhanda takımdan ayrılacak mı? Menajerden açıklama geldi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilirken tepkilerin odağında ise Younes Belhanda var. Sezon başından bu yanan vasatı aşamayan Faslı oyuncu, Akdeniz ekibi karşısında teknik patron Fatih Terim'in de sabrını taşırdı. Bu sezon ligde sahaya çıktığı 13 maçta 3 gol atıp sadece 1 asist katkısı verebilen Belhanda, umursamaz tavırları ile de saç baş yoldurdu.