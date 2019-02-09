Belhanda için Çinliler de devrede - Fotomaç
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Belhanda için Çinliler de devrede
9 milyon Euro'ya Al Ittihad'a satılacağı belirtilen Belhanda için 3 Çin kulübü devreye girdi. Yönetim teklifleri bekliyor.
9 Şubat 2019 Cumartesi, 01:33:18
Güncelleme: 07:51:02
Sarı kırmızılı ekipte performansı sürekli tartışılan isimlerden biri olan Younes Belhanda'nın talipleri artıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Suudi ekibi Al İttihad'ın 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında sezon sonu için Galatasaray'la şimdiden anlaştığı belirtilen Faslı oyuncu için Çin ekipleri de tekrar devreye girdi.
Yetenekli ismi takip eden 2-3 Çin kulübünün önümüzdeki günlerde resmi teklif sunmaya hazırlandıkları ifade edildi.
Çin'de kış transfer dönemi 28 Şubat'a kadar açık.
Yönetimin, Belhanda için takımın durumuna göre karar vereceği belirtildi.