Belhanda için Çinliler de devrede - Fotomaç
09 Şubat 2019, Cumartesi
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Belhanda için Çinliler de devrede

9 milyon Euro'ya Al Ittihad'a satılacağı belirtilen Belhanda için 3 Çin kulübü devreye girdi. Yönetim teklifleri bekliyor.
9 Şubat 2019 Cumartesi, 01:33:18 Güncelleme: 07:51:02
Belhanda için Çinliler de devrede

Sarı kırmızılı ekipte performansı sürekli tartışılan isimlerden biri olan Younes Belhanda'nın talipleri artıyor.

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Belhanda için Çinliler de devrede

Suudi ekibi Al İttihad'ın 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında sezon sonu için Galatasaray'la şimdiden anlaştığı belirtilen Faslı oyuncu için Çin ekipleri de tekrar devreye girdi.

Belhanda için Çinliler de devrede

Yetenekli ismi takip eden 2-3 Çin kulübünün önümüzdeki günlerde resmi teklif sunmaya hazırlandıkları ifade edildi.

Belhanda için Çinliler de devrede

Çin'de kış transfer dönemi 28 Şubat'a kadar açık.

Belhanda için Çinliler de devrede

Yönetimin, Belhanda için takımın durumuna göre karar vereceği belirtildi.

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