Artem Dzyubaya sponsor formülü

ZENİT'LE YAKIN İLİŞKİSİ VAR

Daha önce Fenerbahçe ile Türkiye piyasasında adını duyurma yoluna giden Yandex'in bu kez Galatasaray ile yeni bir hamle yapacağı ve Zenit'le olan ticari ilişkilerini de kullanacağı belirtildi.