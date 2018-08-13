Artem Dzyubaya sponsor formülü

13 Ağustos 2018 Pazartesi, 00:20:35
Güncelleme: 00:23:33
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Artem Dzyuba'ya sponsor formülü
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Forvete mutlaka takviye yapmak isteyen Galatasaray bir süredir Zenit'ten Artem Dzyuba ile anılırken bu transferle ilgili ilginç iddialar ortaya atıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Artem Dzyuba'ya sponsor formülü
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Daha önce Fenerbahçe'nin formasına sponsor olan Yandex'in Rus futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transferinde aracılık ettiği hatta sponsoru olacağı iddia edildi.
Artem Dzyuba'ya sponsor formülü
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Rus Sport-1 kanalı, 29 yaşındaki 1.96'lık futbolcunun, Yandex'in Rusça navigasyonunu seslendirdiğini hatırlattı.
Artem Dzyuba'ya sponsor formülü
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ZENİT'LE YAKIN İLİŞKİSİ VAR
Daha önce Fenerbahçe ile Türkiye piyasasında adını duyurma yoluna giden Yandex'in bu kez Galatasaray ile yeni bir hamle yapacağı ve Zenit'le olan ticari ilişkilerini de kullanacağı belirtildi.
Artem Dzyuba'ya sponsor formülü
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Golcünün, bonservisinin Yandex tarafından karşılanacağı Galatasaray'ın ise oyuncunun maaşını ödeyeceği vurgulandı.