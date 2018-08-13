Artem Dzyubaya sponsor formülü - Galeri - Fotomaç
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Artem Dzyuba'ya sponsor formülü

    13 Ağustos 2018 Pazartesi, 00:20:35 Güncelleme: 00:23:33
    Artem Dzyuba'ya sponsor formülü
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    Artem Dzyubaya sponsor formülü

    Forvete mutlaka takviye yapmak isteyen Galatasaray bir süredir Zenit'ten Artem Dzyuba ile anılırken bu transferle ilgili ilginç iddialar ortaya atıldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Artem Dzyuba'ya sponsor formülü
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    Artem Dzyubaya sponsor formülü

    Daha önce Fenerbahçe'nin formasına sponsor olan Yandex'in Rus futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transferinde aracılık ettiği hatta sponsoru olacağı iddia edildi.

    Artem Dzyuba'ya sponsor formülü
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    Artem Dzyubaya sponsor formülü

    Rus Sport-1 kanalı, 29 yaşındaki 1.96'lık futbolcunun, Yandex'in Rusça navigasyonunu seslendirdiğini hatırlattı.

    Artem Dzyuba'ya sponsor formülü
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    Artem Dzyubaya sponsor formülü

    ZENİT'LE YAKIN İLİŞKİSİ VAR
    Daha önce Fenerbahçe ile Türkiye piyasasında adını duyurma yoluna giden Yandex'in bu kez Galatasaray ile yeni bir hamle yapacağı ve Zenit'le olan ticari ilişkilerini de kullanacağı belirtildi.

    Artem Dzyuba'ya sponsor formülü
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    Artem Dzyubaya sponsor formülü

    Golcünün, bonservisinin Yandex tarafından karşılanacağı Galatasaray'ın ise oyuncunun maaşını ödeyeceği vurgulandı.

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