Arda Turan'dan büyük fedakarlık! Tuzlaspor faciası sonrası... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Arda Turan'dan büyük fedakarlık! Tuzlaspor faciası sonrası...

Arda Turan'dan büyük fedakarlık! Tuzlaspor faciası sonrası...

Barcelona'da tutunamayıp yaşadığı çalkantılı özel hayatının ardından İstanbul'a gelerek Medipol Başakşehir ile anlaşma yapan ve yine özel yaşamının yanı sıra futboluyla da eleştirilerin hedefinden bir türlü çıkamayan Arda Turan için son dakika gelişmesi... Süper Lig'in 12. haftasında evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. Başakşehir forması giyen Arda Turan, karşılaşma öncesi Galatasaray teknik direktör Fatih Terim ile olan fotoğrafları olay olmuştu. Terim'in elini öpen Turan'ın devre arası transfer döneminde yani ocak ayında sarı-kırmızılı takıma geri döneceği iddia edilmişti. Arda Turan bu gelişmelerin ardından kararını verdi.
5 Aralık 2019 Perşembe 19:16 Güncelleme: 05.12.2019 19:16
Arda Turan'dan büyük fedakarlık! Tuzlaspor faciası sonrası...

Ara transfer dönemi yaklaşırken son dakika gelişmeleri de peş peşe yaşanmaya devam ediyor...

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Arda Turan'dan büyük fedakarlık! Tuzlaspor faciası sonrası...

Tecrübeli oyuncu sezon başında, kiralık olarak formasını giydiği mevcut takımı Başakşehir'den aldığı ücrette yüzde 50 indirime gitmişti.

Arda Turan'dan büyük fedakarlık! Tuzlaspor faciası sonrası...

Medipol Başakşehir ile şimdiye kadar 38 maça çıkan Arda Turan, bu maçlarda 2 gol atarken 4 de asist üretti.

Arda Turan'dan büyük fedakarlık! Tuzlaspor faciası sonrası...

Performansı bekleneni karşılamayan oyuncu için turuncu mavililerin de planlarında artık Arda yok.

Arda Turan'dan büyük fedakarlık! Tuzlaspor faciası sonrası...

Başakşehir'deki son kiralık sezonu olan Arda, bu sezonun sonunu göremeyebilir...

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