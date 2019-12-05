Arda Turan'dan büyük fedakarlık! Tuzlaspor faciası sonrası...

Barcelona'da tutunamayıp yaşadığı çalkantılı özel hayatının ardından İstanbul'a gelerek Medipol Başakşehir ile anlaşma yapan ve yine özel yaşamının yanı sıra futboluyla da eleştirilerin hedefinden bir türlü çıkamayan Arda Turan için son dakika gelişmesi... Süper Lig'in 12. haftasında evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. Başakşehir forması giyen Arda Turan, karşılaşma öncesi Galatasaray teknik direktör Fatih Terim ile olan fotoğrafları olay olmuştu. Terim'in elini öpen Turan'ın devre arası transfer döneminde yani ocak ayında sarı-kırmızılı takıma geri döneceği iddia edilmişti. Arda Turan bu gelişmelerin ardından kararını verdi.

5 Aralık 2019 Perşembe 19:16 Güncelleme: 05.12.2019 19:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





