Arda Turan transferinde sıcak gelişme! Galatasaray...

Süper Lig'in 12. haftasında evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. Başakşehir forması giyen Arda Turan, oyuna sonradan dahil olmuştu. Maç öncesi Fatih Terim ile olan fotoğrafları olay olan Arda Turan'ın ocak ayında sarı-kırmızılı takıma geri döneceği iddia edilmişti. Galatasaray'ın Arda Turan transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

24 Kasım 2019 Pazar 01:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





