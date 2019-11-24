Arda Turan transferinde sıcak gelişme! Galatasaray...
Süper Lig'in 12. haftasında evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. Başakşehir forması giyen Arda Turan, oyuna sonradan dahil olmuştu. Maç öncesi Fatih Terim ile olan fotoğrafları olay olan Arda Turan'ın ocak ayında sarı-kırmızılı takıma geri döneceği iddia edilmişti. Galatasaray'ın Arda Turan transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.
24 Kasım 2019 Pazar 01:52
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Galatasaray-Başakşehir maçını 1-0 deplasman ekibi kazanmış, maç öncesi Arda Turan'ın, Fatih Terim'in elini öpüp sarılması karşılaşmaya damga vurmuştu.
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İkili arasında buzlar erirken Arda Turan'ın, Galatasaray'a geri dönüşü yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
Yerli oyuncu kadrosu kısıtlı olan ve takıma liderlik yapıp sorumluluk alacak oyuncu eksikliği yaşayan Galatasaray'da, Arda Turan'ın transferini gündeme geldi.
Öyle ki, Galatasaray - MedipolBaşakşehir maçında Arda Turan'ın takımının attığı gole sevinmemesi büyük yankı uyandırmıştı.
Tecrübeli futbolcunun bu hareketi Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı şeklinde yorumlandı.