Arda Turan transferinde sıcak gelişme! Galatasaray... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
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Arda Turan transferinde sıcak gelişme! Galatasaray...

Süper Lig'in 12. haftasında evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. Başakşehir forması giyen Arda Turan, oyuna sonradan dahil olmuştu. Maç öncesi Fatih Terim ile olan fotoğrafları olay olan Arda Turan'ın ocak ayında sarı-kırmızılı takıma geri döneceği iddia edilmişti. Galatasaray'ın Arda Turan transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.
24 Kasım 2019 Pazar 01:52
Arda Turan transferinde sıcak gelişme! Galatasaray...
Galatasaray-Başakşehir maçını 1-0 deplasman ekibi kazanmış, maç öncesi Arda Turan'ın, Fatih Terim'in elini öpüp sarılması karşılaşmaya damga vurmuştu.
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Arda Turan transferinde sıcak gelişme! Galatasaray...

İkili arasında buzlar erirken Arda Turan'ın, Galatasaray'a geri dönüşü yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Arda Turan transferinde sıcak gelişme! Galatasaray...

Yerli oyuncu kadrosu kısıtlı olan ve takıma liderlik yapıp sorumluluk alacak oyuncu eksikliği yaşayan Galatasaray'da, Arda Turan'ın transferini gündeme geldi.
Arda Turan transferinde sıcak gelişme! Galatasaray...
Öyle ki, Galatasaray - Medipol Başakşehir maçında Arda Turan'ın takımının attığı gole sevinmemesi büyük yankı uyandırmıştı.
Arda Turan transferinde sıcak gelişme! Galatasaray...
Tecrübeli futbolcunun bu hareketi Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı şeklinde yorumlandı.
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