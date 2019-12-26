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26 Aralık 2019, Perşembe
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Arda Turan Galatasaray taraftarını ikiye böldü

Galatasaray-Başakşehir maçı öncesinde Fatih Terim'in elini öperek aralarındaki küslüğe son veren Arda Turan, imalı bir paylaşım yapıp sadece göz kırpma emojisi kullanarak tweet attı. 'Galatasaray'a gidiyor' iddiası daha da alevlendi. Bu paylaşımın altına Galatasaray taraftarı da yorum yağdırdı. Arda Turan'ın paylaşımının sarı-kırmızılı taraftarı ikiye böldüğü de dikkatlerden kaçmadı. İşte Galatasaray taraftarının Arda Turan'ın paylaşımına verdiği cevaplar...
26 Aralık 2019 Perşembe 18:48 Güncelleme: 26.12.2019 18:48
Arda Turan Galatasaray taraftarını ikiye böldü

Adı sıkça Galatasaray ile anılan Arda Turan, geçtiğimiz günlerde eski hocası olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile arasındaki buzları eritmişti.

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Arda Turan Galatasaray taraftarını ikiye böldü

Arda Turan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Arda Turan Galatasaray taraftarını ikiye böldü

Fatih Terim ile arasındaki buzları eriten ve eski takımı Galatasaray'a döneceği iddiaları ayyuka çıkan Arda Turan'dan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 'Aslan Kral' filmini izlerken bir paylaşım gelmişti.

Arda Turan Galatasaray taraftarını ikiye böldü

Arda Turan bugün yaptığı paylaşımla tekrar gündeme geldi.

Arda Turan Galatasaray taraftarını ikiye böldü

Medipol Başakşehirli futbolcu, twitter hesabından göz kırpma emojisi paylaşarak kafaları karıştırdı.

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