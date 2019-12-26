Arda Turan Galatasaray taraftarını ikiye böldü

Galatasaray-Başakşehir maçı öncesinde Fatih Terim'in elini öperek aralarındaki küslüğe son veren Arda Turan, imalı bir paylaşım yapıp sadece göz kırpma emojisi kullanarak tweet attı. 'Galatasaray'a gidiyor' iddiası daha da alevlendi. Bu paylaşımın altına Galatasaray taraftarı da yorum yağdırdı. Arda Turan'ın paylaşımının sarı-kırmızılı taraftarı ikiye böldüğü de dikkatlerden kaçmadı. İşte Galatasaray taraftarının Arda Turan'ın paylaşımına verdiği cevaplar...

26 Aralık 2019 Perşembe 18:48 Güncelleme: 26.12.2019 18:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





