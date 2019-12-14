Ankaragücü maçı öncesi Falcao Fatih Terim ile görüştü!

UEFA Şampiyonlar Ligi serüvenini kötü bir sonuçla tamamlayan Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Başkent ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü sahasında konuk ediyor. Ligin son sırasında bulunan Ankaragücü karşısında mutlak 3 puan almak isteyen sarı-kırmızılılarda Falcao'nun durumu ise netlik kazanmadı. Mücadele öncesi Kolombiyalı golcünün Terim ile özel olarak görüştüğü öğrenildi. İşte detaylar...