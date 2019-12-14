Ankaragücü maçı öncesi Falcao Fatih Terim ile görüştü!
UEFA Şampiyonlar Ligi serüvenini kötü bir sonuçla tamamlayan Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Başkent ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü sahasında konuk ediyor. Ligin son sırasında bulunan Ankaragücü karşısında mutlak 3 puan almak isteyen sarı-kırmızılılarda Falcao'nun durumu ise netlik kazanmadı. Mücadele öncesi Kolombiyalı golcünün Terim ile özel olarak görüştüğü öğrenildi. İşte detaylar...
14 Aralık 2019 Cumartesi 14:24
Güncelleme: 14.12.2019 14:24
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Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Başkent ekibi Ankragücü'nü konuk ediyor.
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Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi Paris Saint-Germain'e 5-0 mağlup olan Galatasaray'da moraller bir hayli bozuk.
Ligde son sırada bulunan Ankaragücü karşısında alınacak galibiyetle moral depolamak isteyen sarı-kırmızılılarda mücadele öncesi beklenmeyen gelişmeler yaşanıyor.
NZONZI KADRO DIŞI Galatasaray'da sezon başı kadroya katıldığında büyük umut bağlanan Steven Nzonzi, futboluyla tam bir hayal kırıklığı olmuştu.
Sarı-kırmızılı camiaya da ısınamayan Fransız oyuncu dün itibarıyla kadro dışı bırakıldı. Kulübün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "Steven Nzonzi son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır" ifadeleri kullanıldı.