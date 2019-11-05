Albert Riera'dan Galatasaray'a galibiyet formülü!

Galatasaray'ın karşılaşmayı kazanabilmesi için iyi organize olması gerektiğini dile getiren Riera, "Galatasaray'ın, Santiago Bernabéu'da kazanabileceğini düşünüyorum. Real Madrid her zaman sahasında egemen olan ve çok gol atan bir takım. Fakat Real Madrid, Barcelona'nın topu ve oyunu kontrol etme anlayışına göre, kontraatağa daha yatkın bir ekip."