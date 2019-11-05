Albert Riera'dan Galatasaray'a galibiyet formülü! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
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Albert Riera'dan Galatasaray'a galibiyet formülü!

Bir dönem Galatasaray forması giyen İspanyol eski futbolcu Albert Riera, sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda karşılaşacağı Real Madrid karşılaşması öncesi yorumlarda ve tüyolarda bulundu.
5 Kasım 2019 Salı 21:17 Güncelleme: 05.11.2019 21:26
Albert Riera'dan Galatasaray'a galibiyet formülü!

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray, deplasmanda Real Madrid'e konuk olacak.

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Albert Riera'dan Galatasaray'a galibiyet formülü!

Grupta ilk 3 puanını almak isteyen sarı-kırmızılılar, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Albert Riera'dan Galatasaray'a galibiyet formülü!

2011-2014 yılları arasında sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği dönemde gösterdiği performansla taraftarın gözbebeği haline gelen Albert Riera, bu zorlu mücadele öncesi İspanyol AS gazetesine açıklamalarda bulundu.

Albert Riera'dan Galatasaray'a galibiyet formülü!

Galatasaray'ın karşılaşmayı kazanabilmesi için iyi organize olması gerektiğini dile getiren Riera, "Galatasaray'ın, Santiago Bernabéu'da kazanabileceğini düşünüyorum. Real Madrid her zaman sahasında egemen olan ve çok gol atan bir takım. Fakat Real Madrid, Barcelona'nın topu ve oyunu kontrol etme anlayışına göre, kontraatağa daha yatkın bir ekip."

Albert Riera'dan Galatasaray'a galibiyet formülü!

"Bu nedenle rakibe pozisyon veriyorlar. Bir maçta bu pozisyonları sayısı 3-4 olabilir. Galatasaray iyi organize olur, Madrid'in bulabileceği boşlukları kapatır ve hızlı hücumu yapabilirse gol atabilir. Bence Galatasaray adına maçın anahtarı bu" şeklinde konuştu.

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