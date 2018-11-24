Ahmet Çakar: "Kesinlikle penaltı değil"

Bir de tüm ofansif oyuncuları oyuna sürdü ve son dakikada da tartışmalı bir penaltıyla beraberliği yakaladılar. Belki de bu penaltı uzun haftalar konuşulur. Hüseyin Göçek verdi, bu arada Serdar Aziz topu Hüseyin'e fırlatıp oyundan atıldı ve yaklaşık 1 dakika hayat duruverdi. Bakalım VAR hakemi ne diyecekti? Penaltı mı, değil mi? Bazen 1 dakika bir ömre bedel olur. VAR hakemi de penaltı deyince Konya maçı kurtardı. Gelelim pozisyona... Kesinlikle penaltı değil. Serdar Aziz atlıyor, hafif de olsa topa temas var.