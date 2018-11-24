Ahmet Çakar: "Kesinlikle penaltı değil"

Sabah yazarı ve eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray - Konyaspor maçında hakem Hüseyin Göçek'in penaltı kararı verdiği pozisyonu değerlendirdi.
24 Kasım 2018 Cumartesi, 09:24:01
Güncelleme: 09:39:05
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Maça baktığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Galatasaray kazanmayı hak etmedi. Konyaspor'un yakaladığı pozisyonlar ve direkten dönen topu düşündüğümüzde galibiyeti kaçıran taraf Konyaspor'du diyecektik ki Galatasaray pekala maçı son dakikaya kadar taşımıştı.
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Koskoca Galatasaray, maç boyu attığı gol de dahil olmak üzere tek pozisyon yakalamadı. İlk yarıda oyunun kontrolü Galatasaray'da ama pozisyon üstünlüğü yine Konyaspor'daydı. Gerek Onyekuru gerekse Eren, rakip stoperler arasına sıkıştı kaldılar.
Galatasaray sıfıra inemedi, biraz olsun sağ kanattan Feghouli ve Mariano'yla bir şeyler yapmaya çalıştı. Hepsi bu kadar... İkinci yarı tüm kontrol Konyaspor'a geçti. Galatasaray çıkamadı. Pas kalitesi düştü. İşte bu dakikalarda Galatasaray'ın golü geldi.
Sağdan yapılan ortada Konyasporlu Uğur'un sırtına çarpan top gol oldu. Tamamiyle şanssızlık... Topu kafayla uzaklaştırmaya çalışan Konya stoperi, arkası dönükken sırtına çarpıp gol olan da yine Konya stoperi. Bu dakikadan sonra Konya, zaten topa hükmediyordu.
Bir de tüm ofansif oyuncuları oyuna sürdü ve son dakikada da tartışmalı bir penaltıyla beraberliği yakaladılar. Belki de bu penaltı uzun haftalar konuşulur. Hüseyin Göçek verdi, bu arada Serdar Aziz topu Hüseyin'e fırlatıp oyundan atıldı ve yaklaşık 1 dakika hayat duruverdi. Bakalım VAR hakemi ne diyecekti? Penaltı mı, değil mi? Bazen 1 dakika bir ömre bedel olur. VAR hakemi de penaltı deyince Konya maçı kurtardı. Gelelim pozisyona... Kesinlikle penaltı değil. Serdar Aziz atlıyor, hafif de olsa topa temas var.
Bu arada Konyasporlu oyuncu da uzanmış ayağın üzerine basıp yere düşüyor. Hüseyin hata yapabilir ama VAR hakemlerinin bu pozisyonu Hüseyin'e "Tekrar izle" dememeleri hem manidar, hem de skandal... Sözüm şu; VAR iyi hoş ama dün geceki verilen penaltı ve VAR ilişkisi çok uzun süre konuşulacak.