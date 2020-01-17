Abdurrahim Albayrak devreye girdi! Aslan'dan 10 numara harekatı
Süper Lig'in ikinci yarısına iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı. Stoper ve forvet mevkileri için birçok isimle temasta olan sarı-kırmızılıların orta sahaya düşündüğü isim ise Süper Lig'den... Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın bizzat devreye girdiği öğrenildi. İşte transfer hamlesinin detayları...
Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz yaptığı yazılı açıklamada, "disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymama" sebebiyle 25 yaşındaki futbolcunun kadro dışı bırakıldığını belirtti. Daha önce de alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle Bernard Mensah'ın serbest kalması gündeme gelmiş ancak taraflar sorunu çözmüştü.
ALBAYRAK DEVREYE GİRDİ
10 numara olarak beklentileri karşılayamayan Belhanda'ya alternatif arayan Galatasaray, Mensah için yeniden Kayseri ile temaslara başladı. Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'nın transferinde önemli rol oynayan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Mensah için de devreye girerken Kayserispor'a Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir'in yanı sıra 2 milyon euro da para teklif ettiği bildirildi. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın bu öneriye sıcak baktığı ve kendi yönetim kurulunda görüştükten sonra Galatasaray'a yanıtını vereceği ifade edildi.
KASIMPAŞA'DA BAŞLADI
Victoria Guimaraes ve Getafe formaları giyen Mensah, 2017-2018 sezonunda Atletico Madrid'den Kasımpaşa'ya kiralık olarak transfer oldu ve Süper Lig macerası başladı. Sonraki sezon ise, Kayserispor tarafından bir yıllığına kiralandı. Sar-kırmızılı takım, 2019-2020 sezonu için 3.6 milyon euro ödeyerek Mensah'ı kadrosuna kattı.
DÖRT KULÜP PEŞİNDE
Kayserıspor'da kadro dışı kalması Bernard Mensah'ın taliplerini artırdı. Galatasaray'ın yanı sıra Granada, Club America ve E. Frankfurt'un oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi. Ancak bu kulüpler içinde Galatasaray'ın somut adım attığı ve transferi bitirmeye yakın olduğu öğrenildi
GALATASARAY'I İŞARET ETTİ
Kayserıspor'un gözden çıkardığı Mensah, menajerine gitmek istediği kulübü tarif etti. Ganalı futbolcunun, "Şampiyonluğa oynayan, Şampiyonlar Ligi'ne giden bir takımda oynamak istiyorum" dediği ve bu sözlerle kendisini uzun süredir isteyen Galatasaray'ı işaret ettiği ifade edildi.