Abdurrahim Albayrak devreye girdi! Aslan'dan 10 numara harekatı

ALBAYRAK DEVREYE GİRDİ

10 numara olarak beklentileri karşılayamayan Belhanda'ya alternatif arayan Galatasaray, Mensah için yeniden Kayseri ile temaslara başladı. Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'nın transferinde önemli rol oynayan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Mensah için de devreye girerken Kayserispor'a Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir'in yanı sıra 2 milyon euro da para teklif ettiği bildirildi. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın bu öneriye sıcak baktığı ve kendi yönetim kurulunda görüştükten sonra Galatasaray'a yanıtını vereceği ifade edildi.