Abdurrahim Albayrak devreye girdi! Aslan'dan 10 numara harekatı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Abdurrahim Albayrak devreye girdi! Aslan'dan 10 numara harekatı

Abdurrahim Albayrak devreye girdi! Aslan'dan 10 numara harekatı

Süper Lig'in ikinci yarısına iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı. Stoper ve forvet mevkileri için birçok isimle temasta olan sarı-kırmızılıların orta sahaya düşündüğü isim ise Süper Lig'den... Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın bizzat devreye girdiği öğrenildi. İşte transfer hamlesinin detayları...

17 Ocak 2020 Cuma 07:42 Güncelleme: 17.01.2020 07:42
Abdurrahim Albayrak devreye girdi! Aslan'dan 10 numara harekatı

Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Sekidika, Sarrachi ve Onyekuru'yu renklerine bağlayan Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Sarı-kırmızılıların orta sahaya takviye yapmak için sürpriz bir isim için girişimlere başladığı ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Abdurrahim Albayrak devreye girdi! Aslan'dan 10 numara harekatı

Galatasaray'da Bernard Mensah defteri yeniden açıldı. Sarı-kırmızılı ekip son dönemde stoper transferi üzerinde yoğunlaşırken Kayserispor'un aldığı karar Cimbom'da gözleri yeniden Ganalı orta sahaya çevrildi.

Abdurrahim Albayrak devreye girdi! Aslan'dan 10 numara harekatı

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz yaptığı yazılı açıklamada, "disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymama" sebebiyle 25 yaşındaki futbolcunun kadro dışı bırakıldığını belirtti. Daha önce de alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle Bernard Mensah'ın serbest kalması gündeme gelmiş ancak taraflar sorunu çözmüştü.

Abdurrahim Albayrak devreye girdi! Aslan'dan 10 numara harekatı

ALBAYRAK DEVREYE GİRDİ

10 numara olarak beklentileri karşılayamayan Belhanda'ya alternatif arayan Galatasaray, Mensah için yeniden Kayseri ile temaslara başladı. Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'nın transferinde önemli rol oynayan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Mensah için de devreye girerken Kayserispor'a Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir'in yanı sıra 2 milyon euro da para teklif ettiği bildirildi. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın bu öneriye sıcak baktığı ve kendi yönetim kurulunda görüştükten sonra Galatasaray'a yanıtını vereceği ifade edildi.

Abdurrahim Albayrak devreye girdi! Aslan'dan 10 numara harekatı

KASIMPAŞA'DA BAŞLADI

Victoria Guimaraes ve Getafe formaları giyen Mensah, 2017-2018 sezonunda Atletico Madrid'den Kasımpaşa'ya kiralık olarak transfer oldu ve Süper Lig macerası başladı. Sonraki sezon ise, Kayserispor tarafından bir yıllığına kiralandı. Sar-kırmızılı takım, 2019-2020 sezonu için 3.6 milyon euro ödeyerek Mensah'ı kadrosuna kattı.

Abdurrahim Albayrak devreye girdi! Aslan'dan 10 numara harekatı

DÖRT KULÜP PEŞİNDE

Kayserıspor'da kadro dışı kalması Bernard Mensah'ın taliplerini artırdı. Galatasaray'ın yanı sıra Granada, Club America ve E. Frankfurt'un oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi. Ancak bu kulüpler içinde Galatasaray'ın somut adım attığı ve transferi bitirmeye yakın olduğu öğrenildi

Abdurrahim Albayrak devreye girdi! Aslan'dan 10 numara harekatı

GALATASARAY'I İŞARET ETTİ

Kayserıspor'un gözden çıkardığı Mensah, menajerine gitmek istediği kulübü tarif etti. Ganalı futbolcunun, "Şampiyonluğa oynayan, Şampiyonlar Ligi'ne giden bir takımda oynamak istiyorum" dediği ve bu sözlerle kendisini uzun süredir isteyen Galatasaray'ı işaret ettiği ifade edildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN