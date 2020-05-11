2001'li yıldız Galatasaray'a! Muslera ve Real Madrid... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri 2001'li yıldız Galatasaray'a! Muslera ve Real Madrid...

2001'li yıldız Galatasaray'a! Muslera ve Real Madrid...

Corona virüsü pandemisi sonrası transfer girişimlerine hız veren ekiplerden Galatasaray için birçok isim yazılıp çiziliyor. Bu sezon kupaya uzanmak istemesinin yanı sıra gelecek sezon için de çalışmalarını sürdürüyor. Sezonun sona ermesiyle iç ve dış transferde radikal kararlar alması beklenen sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera devreye girdi. Daha önce devre arası kadroya katılan Marcelo Saracchi transferinde de elini taşın altına sokan başarılı eldiven, şimdi de Real Madrid'in de listesine aldığı bir isim için harekete geçti. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:01
2001'li yıldız Galatasaray'a! Muslera ve Real Madrid...

Yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi amaçlayan ve Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Galatasaray'da gündem transfer...

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2001'li yıldız Galatasaray'a! Muslera ve Real Madrid...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada oyuncu arayışlarını hızlandıran Fatih Terim ve ekibi, transferde ince eleyip sık dokuyor.

2001'li yıldız Galatasaray'a! Muslera ve Real Madrid...

Gelecek sezon geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, transferdeki önceliğini ise yerli oyunculara verdi.

2001'li yıldız Galatasaray'a! Muslera ve Real Madrid...

Bu doğrultuda Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Oğulcan Çağlayan ile anlaşma sağladığı öne sürülen Cimbom, Arda Turan, Semih Kaya, Mert Çetin, Mert Müldür, Yunus Mallı, Enes Ünal, Nazım Sangare, Alpaslan Öztürk ve Hasan Ali Kaldırım gibi isimleri de gündemine aldı.

2001'li yıldız Galatasaray'a! Muslera ve Real Madrid...

İç transferde de büyük değişiklikler yapması beklenen sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de belli oldu.

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