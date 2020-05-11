2001'li yıldız Galatasaray'a! Muslera ve Real Madrid...

Corona virüsü pandemisi sonrası transfer girişimlerine hız veren ekiplerden Galatasaray için birçok isim yazılıp çiziliyor. Bu sezon kupaya uzanmak istemesinin yanı sıra gelecek sezon için de çalışmalarını sürdürüyor. Sezonun sona ermesiyle iç ve dış transferde radikal kararlar alması beklenen sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera devreye girdi. Daha önce devre arası kadroya katılan Marcelo Saracchi transferinde de elini taşın altına sokan başarılı eldiven, şimdi de Real Madrid'in de listesine aldığı bir isim için harekete geçti. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...