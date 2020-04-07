Yılın transfer bombası patladı! Ronaldo...

İtalya'da hayatı oldukça olumsuz etkileyen corona virüsü salgını futbol ekonomisinin de çökmesine neden olmuşu. İtalyan devi Juventus ise bu nedenle oyuncu ve teknik ekip ile anlaşarak maaşlarında indirime gittiğini duyurmuştu. Fakat Juventus'un corona virüsünün etkisini en aza indirmek için Ronaldo'yu satmayı planladığı iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından Ronaldo ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
7 Nisan 2020 Salı 19:08
Güncelleme: 07.04.2020 19:12
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Corona virüsü salgının etkileri futbol camiasında dengeleri altüst etmeye devam ediyor. Kulüplerin çoğu transfer politikasını çoktan değiştirdi. Bunlardan biri de salgının en çok etkilediği Avrupa ülkesi olan İtalya'nın güçlü ekibi Juventus...
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Siyah-beyazlı kulüp iki yıl önce Real Madrid'den 100 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Cristiano Ronaldo ile ilgili sürpriz bir karar aldı.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Juve, corona virüsü nedeniyle bozulan ekonomisini oyuncu satarak düzeltmenin hesaplarını yaparken, Portekizli yıldızı Ronaldo'yu da satmanın planlıyor.
İtalyan basını Ronaldo'nun, eski takımı Real Madrid'e dönebileceğine dikkat çekti. Juventus'un tecrübeli oyuncunun yıllık 31 milyon Euro'luk maaşından kurtularak yıldız ismi 60 milyon Euro'ya göndermek istediği ifade ediliyor.
REALMADRID'E Mİ DÖNECEK?
Juventus'ta forma giyen CristianoRonaldo için flaş bir iddia gündeme taşındı. Avrupa basınında; Portekizli yıldızın yeniden RealMadrid'e dönüşüyle alakalı haberler yer aldı.