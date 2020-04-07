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Yılın transfer bombası patladı! Ronaldo...

İtalya'da hayatı oldukça olumsuz etkileyen corona virüsü salgını futbol ekonomisinin de çökmesine neden olmuşu. İtalyan devi Juventus ise bu nedenle oyuncu ve teknik ekip ile anlaşarak maaşlarında indirime gittiğini duyurmuştu. Fakat Juventus'un corona virüsünün etkisini en aza indirmek için Ronaldo'yu satmayı planladığı iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından Ronaldo ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

7 Nisan 2020 Salı 19:08 Güncelleme: 07.04.2020 19:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





