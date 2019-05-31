Türk yıldız Real Madrid'e! Transferi böyle açıklandı... Son dakika haberleri...

Sezonların bitimiyle birlikte eksiklerini, yapacakları takviye ya da takviyelerle tamamlamaya çalışan kimi kulüpler, transfer listelerini de aylar öncesinden belirledi. Transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte bombaları peş peşe patlatacak takımlardan en çok dikkat çekenler ise dünyaca ünlü dev kulüpler... ( Fotomac.com.tr / Dış Haberler)