HaberlerGaleriTürk yıldız Real Madrid'e! Transferi böyle açıklandı... Son dakika haberleri...
Türk yıldız Real Madrid'e! Transferi böyle açıklandı... Son dakika haberleri...
Sezonların bitimiyle birlikte eksiklerini, yapacakları takviye ya da takviyelerle tamamlamaya çalışan kimi kulüpler, transfer listelerini de aylar öncesinden belirledi. Transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte bombaları peş peşe patlatacak takımlardan en çok dikkat çekenler ise dünyaca ünlü dev kulüpler... ( Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
31 Mayıs 2019 Cuma 13:31
Güncelleme: 31.05.2019 13:32
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Bu kapsamda son yıllardaki çıkışı ve performansıyla göz dolduran oyunları neticesinde parlayan Türk yıldızlar da dünyaca ünlü kulüplerin transfer listesine girmeyi başardı. İşte Türk yıldızlarımızın transfer adının geçtiği ve teklif aldıkları kulüpler:
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Ünlü medya yayın organı ESPN, İtalya Serie A'da Roma forması giyen Cengiz Ünder'in Arsenal'e gideceğini yazdı. Roma'nın istediği rakam ise en az 40 milyon euro.
2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 33 maçta 6 gol, 11 asist ile oynadı.
İtalya'nın dünyaca ünlü medya kuruluşlarından Tuttosport'un haberine göre; Juventus yönetimi ile Sassuolo kulübü arasında yapılan görüşmelerde bonservis bedeli üzerinden büyük ölçüde anlaşma sağlandığını Merih Demiral'in Juventus forması giymeye çok yakın olduğunu yazdı.
İtalyan basını, Merih Demiral'ın Juventus'a 5 yıllık imza atacağını ve Juventus'un Sassuolo'ya 15 milyon euro civarında bir bonservis ücreti ödeyeceğini duyurdu.