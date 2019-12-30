Transfer bombası patlıyor! Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Aralık 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Transfer bombası patlıyor! Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı

Transfer bombası patlıyor! Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı

İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Roma'da ara transfer planı yapıldı! Devre arası transfer dönemine az bir süre kala transfer hareketliliği başlayan Romada bazı oyuncularla yollar ayrılıyor... İtalyan ekibi, bu kapsamda son dönemde yaşadığı sakatlık nedeniyle yeterli forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'le ilgili flaş karar da ortaya çıktı. İşte Roma'da yaşanan son gelişmeler ve Cengiz Ünder kararı...
30 Aralık 2019 Pazartesi 18:42 Güncelleme: 30.12.2019 18:48
Transfer bombası patlıyor! Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı

Avrupa'da liglerin ilk yarısının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte transfer çalışmaları hız kazanırken, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Roma'da hareketli bir ocak ayı bekleniyor. Roma'da en merak edilen isim ise Cengiz Ünder...

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Transfer bombası patlıyor! Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı

İç ve dış transferde birçok değişiklik yapması beklenen İtalyan ekibi, ilk olarak kadroda düşünülmeyen Juan Jesus, Diego Perotti ve Nikola Kalinic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Transfer bombası patlıyor! Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı

JUAN JESUS'A F.BAHÇE KANCASI

Ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Brezilyalı futbolcunun adı, Sadık Çiftpınar'ın sezonu kapatmasının ardından stoper arayışı içerisine giren Fenerbahçe ile anılmış ve tarafların prensipte anlaştığı iddia edilmişti.

Transfer bombası patlıyor! Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı

Roma'nın tecrübeli golcüsü Nikola Kalinic ise her ne kadar sezon sona ermeden takımdan ayrılmak istemese de Fiorentina ve Genoa gibi kulüplerin gündeminde yer alıyor.

Transfer bombası patlıyor! Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı

KALINIC GİDİYOR

Eğer Kalinic ocak ayında takımdan gönderilirse Roma, Real Madrid forması giyen 26 yaşındaki golcü Mariano Diaz'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerine başlayacak.

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