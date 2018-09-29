Totti ile De Rossi arasında güldüren Cengiz Ünder diyaloğu

Totti'nin, "Her şeyi aldım, çoraplarımı bile. Orada bir şey bırakmadım," diyerek katılımcıları güldürmesi üzerine gazeteci Condo, "Bu kitabı hazırlarken Roma'nın soyunma odasına da gittim. Totti'nin oradaki koltuğunu kim almış, biliyor musunuz? Zavallı Cengiz Ünder! İtalyanca konuşamıyor ve bunun sorumluluğunun da farkında değil," dedi.