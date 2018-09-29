Totti ile De Rossi arasında güldüren Cengiz Ünder diyaloğu - Galeri - Fotomaç
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    GALERİ

    Totti ile De Rossi arasında güldüren Cengiz Ünder diyaloğu

    Ünlü spor gazetecisi Paolo Condo'nun hazırladığı Totti kitabının tanıtımı, önceki akşam Roma'daki tarihi Kolezyum Amfitiyatrosu'nda yapıldı.
    29 Eylül 2018 Cumartesi, 11:05:44 Güncelleme: 11:08:45
    Totti ile De Rossi arasında güldüren Cengiz Ünder diyaloğu
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    Totti ile De Rossi arasında güldüren Cengiz Ünder diyaloğu

    Kariyerini 40 yaşında noktalayan ve 42'nci yaş gününde bir otobiyografi kitabını piyasaya süren AS Roma'nın efsanevi kaptanı Francesco Totti ile ondan bayrağı devralan Daniele De Rossi arasında gülüşmelere neden olan, Cengiz Ünder üzerine bir diyalog yaşandı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Totti ile De Rossi arasında güldüren Cengiz Ünder diyaloğu
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    • 13
    Totti ile De Rossi arasında güldüren Cengiz Ünder diyaloğu

    Ünlü spor gazetecisi Paolo Condo'nun hazırladığı kitabın tanıtımı, önceki akşam Roma'daki tarihi Kolezyum Amfitiyatrosu'nda yapıldı.

    Totti ile De Rossi arasında güldüren Cengiz Ünder diyaloğu
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    • 13
    Totti ile De Rossi arasında güldüren Cengiz Ünder diyaloğu

    Totti ile yolları kesişmiş olan futbol dünyasından birçok ismin katıldığı etkinlikte, şimdi sarı-kırmızılı kulüpte yönetici olan Totti'ye, "Ayrılırken soyunma odasında neyini bıraktın?" sorusu yöneltildi.

    Totti ile De Rossi arasında güldüren Cengiz Ünder diyaloğu
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    • 13
    Totti ile De Rossi arasında güldüren Cengiz Ünder diyaloğu

    Totti'nin, "Her şeyi aldım, çoraplarımı bile. Orada bir şey bırakmadım," diyerek katılımcıları güldürmesi üzerine gazeteci Condo, "Bu kitabı hazırlarken Roma'nın soyunma odasına da gittim. Totti'nin oradaki koltuğunu kim almış, biliyor musunuz? Zavallı Cengiz Ünder! İtalyanca konuşamıyor ve bunun sorumluluğunun da farkında değil," dedi.

    Totti ile De Rossi arasında güldüren Cengiz Ünder diyaloğu
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    • 13
    Totti ile De Rossi arasında güldüren Cengiz Ünder diyaloğu


    Totti'nin de buna karşılık, "Ama onun fotoğrafını kaldırdığınızda altında benimki duruyor hâlâ," demesi de gülüşmelere neden oldu.

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