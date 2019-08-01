Tottenham - Bayern Münih maçından kareler...

Audi Cup'un final mücadelesinde İngiltere temsilcisi Tottenham, Alman devi Bayern Münih ile şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Mücadelede 2-0 öne geçen Tottenham üstünlüğünü koruyamadı ve Bayern Münih skoru 2-2'ye getirdi. Mücadele bu skorla bitti ve Audi Cup kuralları gereği direkt seri penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarında gülen Tottenham oldu ve kupayı kazandı. İşte maçtan kareler...
1 Ağustos 2019 Perşembe 00:12
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Audi Cup 2019 finalinde Bayern Münih ile Tottenham karşı karşıya geldi.
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İngiliz devi Tottenham mücadeleye hızlı başladı ve maçta 2-0 öne geçti.
2-0'dan sonra toparlanan ev sahibi Bayern Münih mücadelede 2-2'lik eşitliği yakaladı.
Dev karşılaşma 2-2 bitti ve Audi Cup kuralları gereği direkt olarak seri penaltı atışlarına gidildi.
Penaltı atışlarında rakibine 6-5 üstünlük kuran Tottenham kupanın sahibi oldu.