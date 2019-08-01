Tottenham - Bayern Münih maçından kareler...

Audi Cup'un final mücadelesinde İngiltere temsilcisi Tottenham, Alman devi Bayern Münih ile şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Mücadelede 2-0 öne geçen Tottenham üstünlüğünü koruyamadı ve Bayern Münih skoru 2-2'ye getirdi. Mücadele bu skorla bitti ve Audi Cup kuralları gereği direkt seri penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarında gülen Tottenham oldu ve kupayı kazandı. İşte maçtan kareler...