Toroğlu'ndan flaş yorum! 'Maç satan hakemler benim kadar ceza almadı' - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Aralık 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Toroğlu'ndan flaş yorum! "Maç satan hakemler benim kadar ceza almadı"

Toroğlu'ndan flaş yorum! "Maç satan hakemler benim kadar ceza almadı"

Futbol otoriteleri gündemi değerlendirdi. Aspor yorumcusu ve Fotomaç yazarı Erman Toroğlu, Ahmet Nur Çebi'nin VAR kayıtlarının açıklanmasını istemesiyle alakalı, "Gözlemciler baba, oğullar hakem, yardımcılar enişte, hala oğlu, teyze oğlu böyle gidiyor Türkiye'de maç satan hakemler benim kadar ceza yemedi. Bilmiyorum anlatabildim mi?" ifadelerini kullandı.
26 Aralık 2019 Perşembe 07:37
Toroğlu'ndan flaş yorum! Maç satan hakemler benim kadar ceza almadı

Futbolun otoriteleri Erman Toroğlu, Zeki Uzundurukan, Serkan Korkmaz ve Reha Kapsal gündemi değerlendirdi.

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Toroğlu'ndan flaş yorum! Maç satan hakemler benim kadar ceza almadı

"AİLE ANONİM ŞİRKETİ"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakem Cüneyt Çakır'ın kararlarına tepki gösterdi ve "Bu düzen böyle gitmeyecek. VAR protokolü değişmeli" dedi. Çebi sizce haklı mı?

Toroğlu'ndan flaş yorum! Maç satan hakemler benim kadar ceza almadı

Zeki Uzundurukan: Ahmet Nur Çebi, çok kibar, çok beyefendi bir kulüp başkanı... Derbide 2 penaltısı verilmeyen bir kulübün başkanı, eleştirilerini yaparken fair-play ruhunun dışına hiç çıkmadı. Yapıcı eleştiriler yaptı. 'Hakemlere düdük astırmak çözüm değil, hakemleri eğitmek, bir zihniyet devrimi yapmak şart' dedi Başkan Çebi... Sonuna kadar haklı. Böyle gitmemeli.

Toroğlu'ndan flaş yorum! Maç satan hakemler benim kadar ceza almadı

Takımların adeta canına okuyan hakemlerin yaptıkları yanına kâr kalıyor. Maçları iyi yöneten hakemler ödüllendirilmeli. Kötü yönetenler de dinlendirilmeli... VAR protokolünü değiştirme şansımız şu anda yok. VAR kayıtları gizli tutuluyor protokol gereği. Ama VAR'daki hakemler işini düzgün yaparsa zaten sahada sorun kalmaz.

Toroğlu'ndan flaş yorum! Maç satan hakemler benim kadar ceza almadı

Erman Toroğlu: VAR protokolünü ülkeler değiştiremez. 'Hakemleri değiştireyim' derse onu da yapamaz. Hakemlik alemi yıllarca 2A ve 1Ş olarak yönetiliyor. 'Aile Anonim Şirketi.' Gözlemciler baba, oğullar hakem, yardımcılar enişte, hala oğlu, teyze oğlu gidiyor. Çebi diyor ki, 'Kasadaki çürük elmalar, büyük-küçük temizlenmeli.'

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