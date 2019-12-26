Toroğlu'ndan flaş yorum! "Maç satan hakemler benim kadar ceza almadı"
Zeki Uzundurukan: Ahmet Nur Çebi, çok kibar, çok beyefendi bir kulüp başkanı... Derbide 2 penaltısı verilmeyen bir kulübün başkanı, eleştirilerini yaparken fair-play ruhunun dışına hiç çıkmadı. Yapıcı eleştiriler yaptı. 'Hakemlere düdük astırmak çözüm değil, hakemleri eğitmek, bir zihniyet devrimi yapmak şart' dedi Başkan Çebi... Sonuna kadar haklı. Böyle gitmemeli.
Takımların adeta canına okuyan hakemlerin yaptıkları yanına kâr kalıyor. Maçları iyi yöneten hakemler ödüllendirilmeli. Kötü yönetenler de dinlendirilmeli... VAR protokolünü değiştirme şansımız şu anda yok. VAR kayıtları gizli tutuluyor protokol gereği. Ama VAR'daki hakemler işini düzgün yaparsa zaten sahada sorun kalmaz.
Erman Toroğlu: VAR protokolünü ülkeler değiştiremez. 'Hakemleri değiştireyim' derse onu da yapamaz. Hakemlik alemi yıllarca 2A ve 1Ş olarak yönetiliyor. 'Aile Anonim Şirketi.' Gözlemciler baba, oğullar hakem, yardımcılar enişte, hala oğlu, teyze oğlu gidiyor. Çebi diyor ki, 'Kasadaki çürük elmalar, büyük-küçük temizlenmeli.'