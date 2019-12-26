Toroğlu'ndan flaş yorum! "Maç satan hakemler benim kadar ceza almadı"

Zeki Uzundurukan: Ahmet Nur Çebi, çok kibar, çok beyefendi bir kulüp başkanı... Derbide 2 penaltısı verilmeyen bir kulübün başkanı, eleştirilerini yaparken fair-play ruhunun dışına hiç çıkmadı. Yapıcı eleştiriler yaptı. 'Hakemlere düdük astırmak çözüm değil, hakemleri eğitmek, bir zihniyet devrimi yapmak şart' dedi Başkan Çebi... Sonuna kadar haklı. Böyle gitmemeli.