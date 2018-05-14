Süper Lig'de hesaplar, şampiyonluk ihtimalleri...

Süper Lig'de 33. hafta maçları oynandı. Şampiyonluk heyecanı ise son haftaya taşındı. 72 puanda bulunan Galatasaray şampiyonluk yolunda avantaja sahip. Sarı-kırmızılıların ipi göğüslemesi için Göztepe deplasmanından en az 1 puan alması yeterli olacak. Olası bir yenilgi durumunda ise farklı hesaplar devreye girecek.



İşte son hafta ihtimalleri