Spor Toto Süper Ligde güncel puan durumu - Galeri - Fotomaç
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu

    Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasının oynanan 4 maçla tamamlanmasının ardından oluşan puan durumunu sizin için derledik.

    11 Kasım 2018 Pazar, 23:21:26 Güncelleme: 23:21:35
    Spor Toto Süper Ligde güncel puan durumu

    Ligde bugün oynanan maçlarda Beşiktaş, evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 yenerek 2. sıradaki yerini korurken; Fenerbahçe, evinde Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 üstünlük kurarak 13. sıraya yükseldi.

    Deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Medipol Başakşehir, 12. haftayı da liderlikle bitirdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Spor Toto Süper Ligde güncel puan durumu

    HAFTANIN SONUÇLARI

    Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 5-0

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: 2-1

    Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü: 2-0

    Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: 1-2

    Kayserispor-Galatasaray: 0-3

    Bursaspor-Kasımpaşa: 1-2

    Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: 2-0

    Antalyaspor-Akhisarspor: 1-2

    Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 1-2

    Spor Toto Süper Ligde güncel puan durumu

    PUAN DURUMU

    1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 27

    Spor Toto Süper Ligde güncel puan durumu

    2- GALATASARAY 23

    Spor Toto Süper Ligde güncel puan durumu

    3- KASIMPAŞA 22

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