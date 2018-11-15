Sosyal medya gündemi (15 Kasım 2018) - Galeri - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (15 Kasım 2018)
15 Kasım 2018 Perşembe, 16:14:58
Güncelleme: 17:23:35
Sosyal medyada bugün neler oldu?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaraylı futbolcu Celil Yüksel Selçuk İnan ile antrenmanda fotoğrafını paylaştı.
Arnold Schwarzenegger LeBron James'in maçını izlemeye gelmiş.
Gökhan İnler'in Boks sporuna sempatisi varmış.
Marcelo antrenmanda çok güzel bir gol attı.