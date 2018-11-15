Sosyal medya gündemi (15 Kasım 2018) - Galeri - Fotomaç
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    Sosyal medya gündemi (15 Kasım 2018)

    15 Kasım 2018 Perşembe, 16:14:58 Güncelleme: 17:23:35
    Sosyal medya gündemi (15 Kasım 2018)

    Sosyal medyada bugün neler oldu?

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Sosyal medya gündemi (15 Kasım 2018)

    Galatasaraylı futbolcu Celil Yüksel Selçuk İnan ile antrenmanda fotoğrafını paylaştı.

    Sosyal medya gündemi (15 Kasım 2018)

    Arnold Schwarzenegger LeBron James'in maçını izlemeye gelmiş.

    Sosyal medya gündemi (15 Kasım 2018)

    Gökhan İnler'in Boks sporuna sempatisi varmış.

    Sosyal medya gündemi (15 Kasım 2018)

    Marcelo antrenmanda çok güzel bir gol attı.

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