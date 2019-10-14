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Son dakika değişikliği! İşte Fransa Türkiye maçının 11'leri
Milli Takımımız bu akşam Paris'te tarihi bir maça çıkıyor. Fransa'ya konuk olan millilerimiz sahadan puan ya da puanlarla ayrılması halinde, Euro 2020 yolunda önemli bir avantajı eline geçirecek. Bu dev maç öncesi Fransa'da ve Türkiye'de şok değişiklikler yaşandı. Millilerimizde Kaan Ayhan ve Burak Yılmaz'ın maça kulübede başlaması bekleniyor. İşte Fransa Türkiye maçına ilişkin tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler...
14 Ekim 2019 Pazartesi 16:48
Güncelleme: 14.10.2019 17:32
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Milli Takımımız EURO 2020 yolunda önemli bir sınav olan Fransa deplasmanına çıkıyor.
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21.45'te başlayacak maç Paris'teStade de France'da oynanacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Alman Federasyonu'ndan FelixBrych yönetecek.
576. SINAV A Millilerimiz, 96 yıllık tarihinde 575 müsabaka yaptı. Bunların 220'sini kazanan ay-yıldızlılar, 222 kez sahadan boynu bükük ayrıldı. 133 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
2019'DA 10. MAÇ Ay-yıldızlı ekip, Fransa karşılaşması ile 2019 yılındaki 10'uncu maçına çıkacak.
Milliler bunların 9'unu kazanırken, tek yenilgisini İzlanda deplasmanında 2-1'lik skorla aldı. 19 gol atıp, 3 gol yedi.