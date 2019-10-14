Son dakika değişikliği! İşte Fransa Türkiye maçının 11'leri

Milli Takımımız bu akşam Paris'te tarihi bir maça çıkıyor. Fransa'ya konuk olan millilerimiz sahadan puan ya da puanlarla ayrılması halinde, Euro 2020 yolunda önemli bir avantajı eline geçirecek. Bu dev maç öncesi Fransa'da ve Türkiye'de şok değişiklikler yaşandı. Millilerimizde Kaan Ayhan ve Burak Yılmaz'ın maça kulübede başlaması bekleniyor. İşte Fransa Türkiye maçına ilişkin tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler...

14 Ekim 2019 Pazartesi 16:48 Güncelleme: 14.10.2019 17:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





