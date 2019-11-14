Skandal isim Deniz Ateş Bitnel hakem dövdü

21 Şubat 2016'da Galatasaray-Trabzonspor arasında oynanan ve bordo mavili takımdan 4 isme kırmızı kart göstererek büyük tepki toplayan FİFA hakemi Deniz Ateş Bitnel büyük bir skandala imza attı. Bitnel oyuncu olarak yer aldığı maçta hakemin kararlarını beğenmeyince meslektaşına yumrukla saldırdı.
14 Kasım 2019 Perşembe 07:44
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Süper Lig'de 2015-2016 sezonunda Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Trabzonspor mücadelesi denilince akıllara çıkan kırmızı kartlar ve müsabakanın hakemi Deniz Ateş Bitnel geliyor.
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37 yaşındaki hakem, söz konusu maçta Trabzonspor'dan 4 isme kırmızı kart çıkarmış ve bordo-mavililer 7 kişi tamamladığı mücadeleyi 2-1 kaybetmişti.
Bitnel, bu yönetiminden sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından uzun süre dinlendirilmiş ve ilk resmi maçına da 6 ay sonra TFF 1. Lig'de Manisaspor - Elazığspor karşılaşmasıyla çıkmıştı.
Son olarak 10 Eylül 2016'da İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta oynanan Çamlıcaspor - 1877 Alemdağspor mücadelesinde düdük çalan Bitnel, B Klasman'a kadar gerilemiş ardından da lisansı askıya alınmıştı.
Deniz Ateş Bitnel, 2019-2020 sezonu öncesi sağlık ve atletik testlerini tamamlayarak hakemliğe geri dönmek için belgelerini TFF'ye sunmuştu.