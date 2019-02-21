Simeone'den büyük skandal! Dünyanın gözü önünde... - Fotomaç
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Simeone'den büyük skandal! Dünyanın gözü önünde...
Devler Ligi'nde gecenin en önemli maçı Juventus - Atletico Madrid maçında skandal görüntüler vardı. Diego Simeone dünyanın gözü önünde skandal bir hareket yaptı. İşte yaşananlar....
21 Şubat 2019 Perşembe 11:55
Güncelleme: 21.02.2019 12:00
Juventus'u 2-0 mağlup eden Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone'nin son dakikada şok hareketi maçın önüne geçti.
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Arjantinli teknik adam, Jimenez'in attığı ilk golün ardından skandal bir harekete imza attı...
Simeone'nin Atletico Madrid'in golünün ardından yaptığı sevinç gündeme oturdu.
Tecrübeli çalıştırıcının iki elini pantolonuna götürdüğü görüntü sosyal medyayı salladı.
Simeone karşılaşmanın ardından basın toplantısında da bu soruya maruz kaldı...