Simeone'den büyük skandal! Dünyanın gözü önünde...

Devler Ligi'nde gecenin en önemli maçı Juventus - Atletico Madrid maçında skandal görüntüler vardı. Diego Simeone dünyanın gözü önünde skandal bir hareket yaptı. İşte yaşananlar....

21 Şubat 2019 Perşembe 11:55 Güncelleme: 21.02.2019 12:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





