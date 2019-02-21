Simeone'den büyük skandal! Dünyanın gözü önünde... - Fotomaç
21 Şubat 2019, Perşembe
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Simeone'den büyük skandal! Dünyanın gözü önünde...

Devler Ligi'nde gecenin en önemli maçı Juventus - Atletico Madrid maçında skandal görüntüler vardı. Diego Simeone dünyanın gözü önünde skandal bir hareket yaptı. İşte yaşananlar....
21 Şubat 2019 Perşembe 11:55 Güncelleme: 21.02.2019 12:00
Simeone'den büyük skandal! Dünyanın gözü önünde...

Juventus'u 2-0 mağlup eden Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone'nin son dakikada şok hareketi maçın önüne geçti.

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Simeone'den büyük skandal! Dünyanın gözü önünde...

Arjantinli teknik adam, Jimenez'in attığı ilk golün ardından skandal bir harekete imza attı...


Simeone'den büyük skandal! Dünyanın gözü önünde...

Simeone'nin Atletico Madrid'in golünün ardından yaptığı sevinç gündeme oturdu.

Simeone'den büyük skandal! Dünyanın gözü önünde...

Tecrübeli çalıştırıcının iki elini pantolonuna götürdüğü görüntü sosyal medyayı salladı.

Simeone'den büyük skandal! Dünyanın gözü önünde...

Simeone karşılaşmanın ardından basın toplantısında da bu soruya maruz kaldı...

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