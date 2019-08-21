Şenol Güneş özel hayatına dair 'EN'lerini açıkladı - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Şenol Güneş özel hayatına dair 'EN'lerini açıkladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş verdiği röportajda hayatına dair EN'lerini açıkladı. Merak edilen birçok soruya yanıt veren tecrübeli çalıştırıcı Messi-Ronaldo kıyasında da tarafını seçti. İşte başarılı hocanın merak edilenleri...
21 Ağustos 2019 Çarşamba 19:08
Şenol Güneş özel hayatına dair 'EN'lerini açıkladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, verdiği özel röportajda hem futbol, hem de özel hayatına dair 'EN'lerini açıkladı.

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Şenol Güneş özel hayatına dair 'EN'lerini açıkladı

Şenol Güneş kendisine yöneltilen sorulara şu yanıtları verdi:

Şenol Güneş özel hayatına dair 'EN'lerini açıkladı

-KALECİYKEN UNUTAMADIĞINIZ EN ÖNEMLİ AN NEDİR?

Şenol Güneş özel hayatına dair 'EN'lerini açıkladı

Hiçbirini unutamam çünkü hepsi özeldi benim için ama şunu söyleyeyim; kötü goller yediğim maçlar oldu sayısı az da olsa. Fakat en güzeli Trabzonspor'da bir sezonda altı gol yediğim zamandır.

Şenol Güneş özel hayatına dair 'EN'lerini açıkladı

-TEKNİK ADAMLIKTA UNUTAMADIĞINIZ EN ÖZEL ANINIZ NEDİR?

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