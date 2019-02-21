Şampiyonlar Ligi'ne VAR kararları damga vurdu! Ronaldo... - Fotomaç
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Şampiyonlar Ligi'ne VAR kararları damga vurdu! Ronaldo...
Şampiyonlar Ligi'ne VAR kararları damga vurdu! Ronaldo...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Atletico Madrid - Juventus ve Schalke 04 - Manchester City karşılaşmaları oynandı. Her iki karşılaşmada geceye damga vuran olaylar yaşandı...
21 Şubat 2019 Perşembe 07:39
Güncelleme: 21.02.2019 11:06
Şampiyonlar Ligi'ne VAR kararları damga vurdu!
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun ilk ayağı, iki karşılaşmayla tamamlandı.
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Şampiyonlar Ligi'ne VAR kararları damga vurdu!
Metropolitano Stadı'nda İtalya temsilcisi Juventus'u ağırlayan İspanya ekibi Atletico Madrid'in 28. dakikada kazandığı penaltı, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin yardımıyla iptal edildi.
Şampiyonlar Ligi'ne VAR kararları damga vurdu!
Alman hakem Felix Zwayer, Juventuslu Mattia De Sciglio'nun, Atletico Madridli Diego Costa'ya ceza sahası dışında faul yaptığını tespit ederek penaltıyı, İspanya temsilcisi lehine frikike çevirdi.
Şampiyonlar Ligi'ne VAR kararları damga vurdu!
İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Atletico Madrid, 78. dakikada Jose Maria Gimenez, 83. dakikada Diego Godin'in ağları sarsmasıyla Juventus'u 2-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi'ne VAR kararları damga vurdu!
İspanya temsilcisinin 70. dakikada Alvaro Morata ile bulduğu gol ise VAR kararıyla geçersiz sayıldı.