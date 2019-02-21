Şampiyonlar Ligi'ne VAR kararları damga vurdu! Ronaldo...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Atletico Madrid - Juventus ve Schalke 04 - Manchester City karşılaşmaları oynandı. Her iki karşılaşmada geceye damga vuran olaylar yaşandı...

21 Şubat 2019 Perşembe 07:39 Güncelleme: 21.02.2019 11:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





