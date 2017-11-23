Şampiyonlar liginde 5. Maçlar sonunda kim ne kadar kazandı?

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, bir yandan puan toplayıp bir yandan da kasasını doldurdu. Temsilcimiz Beşiktaş ise Real Madrid gibi devleri geride bırakıp Barcelona'ya yetişti. Grupta oynanan maçlara göre 5. maçlar sonunda kim kasasını ne kadar doldurdu, kim dolduramadı? İşte cevabı...



Gruplarda galibiyete 1,5 milyon euro, beraberliğe ise 500 bin euro veriliyor. İşte bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılan ekiplerin gruplarda oynadıkları maçlarda kasasına koyduğu para miktarı: