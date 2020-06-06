Ronaldo tarihin ilk milyarder futbolcusu oldu!

Forbes dergisinin açıkladığı rapora göre, geçtiğimiz yıl 105 milyon dolar kazanan Ronaldo, kariyeri boyunca toplam 1 milyar dolarlık kazancı aştı. Bunu başaran ilk futbolcu olan 35 yaşındaki oyuncu, Juventus'tan ise yıllık 30 milyon euro kazanıyor.