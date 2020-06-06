Ronaldo tarihin ilk milyarder futbolcusu oldu!

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, bir başarının altına daha imza attı. İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, ilk milyarder futbolcu olarak tarihe geçti.
6 Haziran 2020 Cumartesi 01:24
Güncelleme: 06.06.2020 01:28
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Dünyanın en iyi iki futbolcusundan biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, adını tarihe yazdırdı. Portekizli yıldız, tarihin ilk milyarder futbolcusu oldu.
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Forbes dergisinin açıkladığı rapora göre, geçtiğimiz yıl 105 milyon dolar kazanan Ronaldo, kariyeri boyunca toplam 1 milyar dolarlık kazancı aştı. Bunu başaran ilk futbolcu olan 35 yaşındaki oyuncu, Juventus'tan ise yıllık 30 milyon euro kazanıyor.
İtalyan ekibinin başarılı golcüsü, bugüne kadarki kazancının büyük çoğunluğunu sahada aldı.
Profesyonel kariyeri boyunca yaptığı kontratlarla 650 milyon dolar gelir elde eden Ronaldo'nun 2022'de Juventus ile tamamlanacak sözleşmesiyle birlikte bu alanda 765 milyon dolara ulaşması bekleniyor.
Öte yandan Ronaldo, kariyeri boyunca en fazla kazanan üçüncü sporcu olarak dikkat çekiyor. Bu alanda yıldız ismin önünde bulunanlar ise Tiger Woods ve Floyd Mayweather.
5 Ballon d'Or sahibi 35 yaşındaki süper star bu sezon Juventus formasıyla 32 resmi maça çıkarken 25 gol kaydetti.