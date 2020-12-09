GaleriFutbolPSG Başakşehir maçında Webo'ya ırkçı söylemde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun skandalları ortaya çıktı!
PSG Başakşehir maçında Webo'ya ırkçı söylemde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun skandalları ortaya çıktı!
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda temsilcimiz Medipol Başakşehir deplasmanda PSG ile karşılaşmaış maça 4. hakemin Okan Buruk'un yardımcısı Webo'ya yaptığı ırkçı söylem damga vurmuş ve karşılaşma ertelenmişti. Tüm dünyada Başakşehir'e ve Webo'ya destek mesajı yağarken ırçılık yapan Rumen hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun bu skandalının ilk olmadığı da ortaya çıktı. İşte detaylar...
09 Aralık 2020 Çarşamba 08:55, Güncelleme 09.12.2020 09:03
PSG Başakşehir maçında Webo'ya ırkçı söylemde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun skandalları ortaya çıktı!