Otoriteler gündemi değerlendirdi: Futbolda devrim şart

Reha Kapsal: Gündem değiştirme çabaları her zaman oluyor.

Bir türlü oyunu, gelişimi konuşamıyoruz. Avrupa ve dünya ile makas açılıyor, ne yapacağız, nasıl bir üst akıl olacak? Bunlarla ilgili hiçbir düşünce yok maalesef.

En büyük sıkıntı bu.

Türk futbolunun devrime ihtiyacı var, her anlamda, her birimde. Bunu yapmadığımız müddetçe, saha içinde kalmadığımız müddetçe bu sıkıntıları daha çok konuşacağız. Bunlar, Türk futbolunu kurtaracak olaylar değil. Puantaj anlamında Şampiyonlar Ligi'nde ülke olarak 11. sıraya indik, Avusturya ile baş başa geldik neredeyse.

Ekolümüz yok. Ekolü kulüpler oluşturur. Nasıl bir futbolcu oluşturacağız, teknik taktik ve fiziksel olarak özellikleri ne olacak? Bunlarla ilgili kafa yormuyoruz. Ülke olarak günü kurtarmaya çalışıyoruz.

Evet 4 takımımız 1 puan aldı, bu olabilir. Ancak oynadığımız oyun çok kötü.

Bireysel oyuncu üzerinden gidiyoruz, eleştirileri buna göre yapıyoruz. Sistem yok.

Bu çok yanlış. Avrupa'da bu işler böyle değil. Sisteme bağlı oyuncuları yaratmamız gerek. Oyuncuya bağlı sistem değil.