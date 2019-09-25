Otoriteler gündemi değerlendirdi: Futbolda devrim şart - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Eylül 2019, Çarşamba
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Otoriteler gündemi değerlendirdi: Futbolda devrim şart

Türkiye'nin bir numaralı spor gazetesi FOTOMAÇ, okuyucularına yepyeni bir hizmet sunuyor. Artık her hafta spor otoriteleri Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Uzundurukan, A Spor Müdürü Serkan Korkmaz ve teknik direktör, yazarımız Reha Kapsal gündemi değerlendirecek. Tüm maçların değerlendirmesi, olayların perde arkalarını, arka planda neler yaşandığı ve tüm teknik analizleri masaya yatıracağız. Hiçbir şey artık gizli kalmayacak.
25 Eylül 2019 Çarşamba 06:55
Otoriteler gündemi değerlendirdi: Futbolda devrim şart

Süper Lig'de ilk 5 hafta geride kaldı. 4 büyük takımda işler pek yolunda gitmiyor. Ama demeç savaşları yaşanıyor. Bu gündem değiştirme çabası mıdır?

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Otoriteler gündemi değerlendirdi: Futbolda devrim şart

Serkan Korkmaz: Aslında ortada tatmin eden, izleyenlere zevk veren, değer üreten bir futbol yok. Temsilcilerimizin 4'ü, ilk hafta Avrupa grup maçlarından sadece 1 puanla ayrıldı. Milli Takımımız da Andorra ve Moldova gibi bize göre son derece düşük seviyede olan iki takım karşısında aldığı galibiyetle grup lideri oldu.

Otoriteler gündemi değerlendirdi: Futbolda devrim şart

Elimizdeki tek mutluluk bu. Ama bu kısa dönemin muhasebesini yaptığımda, Ozan Tufan'ın kafa ile attığı golle yani pamuk ipliği ile bağlı olduğumuz bir model futbol görüyorum. Türk futbolunda işler hiç yolunda gitmiyor, kimse kimseyi kandırmasın. Kimse de düşmanı dışarıda aramasın.
Her camia kendi içine baksın. Futbol dünyamızda İşler yolunda gitmiyor.

Otoriteler gündemi değerlendirdi: Futbolda devrim şart

Reha Kapsal: Gündem değiştirme çabaları her zaman oluyor.
Bir türlü oyunu, gelişimi konuşamıyoruz. Avrupa ve dünya ile makas açılıyor, ne yapacağız, nasıl bir üst akıl olacak? Bunlarla ilgili hiçbir düşünce yok maalesef.
En büyük sıkıntı bu.
Türk futbolunun devrime ihtiyacı var, her anlamda, her birimde. Bunu yapmadığımız müddetçe, saha içinde kalmadığımız müddetçe bu sıkıntıları daha çok konuşacağız. Bunlar, Türk futbolunu kurtaracak olaylar değil. Puantaj anlamında Şampiyonlar Ligi'nde ülke olarak 11. sıraya indik, Avusturya ile baş başa geldik neredeyse.
Ekolümüz yok. Ekolü kulüpler oluşturur. Nasıl bir futbolcu oluşturacağız, teknik taktik ve fiziksel olarak özellikleri ne olacak? Bunlarla ilgili kafa yormuyoruz. Ülke olarak günü kurtarmaya çalışıyoruz.
Evet 4 takımımız 1 puan aldı, bu olabilir. Ancak oynadığımız oyun çok kötü.
Bireysel oyuncu üzerinden gidiyoruz, eleştirileri buna göre yapıyoruz. Sistem yok.
Bu çok yanlış. Avrupa'da bu işler böyle değil. Sisteme bağlı oyuncuları yaratmamız gerek. Oyuncuya bağlı sistem değil.

Otoriteler gündemi değerlendirdi: Futbolda devrim şart

Türk futbolunun devrime ihtiyacı var, her anlamda, her birimde. Bunu yapmadığımız müddetçe, saha içinde kalmadığımız müddetçe bu sıkıntıları daha çok konuşacağız. Bunlar, Türk futbolunu kurtaracak olaylar değil. Puantaj anlamında Şampiyonlar Ligi'nde ülke olarak 11. sıraya indik, Avusturya ile baş başa geldik neredeyse.
Ekolümüz yok. Ekolü kulüpler oluşturur. Nasıl bir futbolcu oluşturacağız, teknik taktik ve fiziksel olarak özellikleri ne olacak? Bunlarla ilgili kafa yormuyoruz. Ülke olarak günü kurtarmaya çalışıyoruz.
Evet 4 takımımız 1 puan aldı, bu olabilir. Ancak oynadığımız oyun çok kötü.
Bireysel oyuncu üzerinden gidiyoruz, eleştirileri buna göre yapıyoruz. Sistem yok.
Bu çok yanlış. Avrupa'da bu işler böyle değil. Sisteme bağlı oyuncuları yaratmamız gerek. Oyuncuya bağlı sistem değil.

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