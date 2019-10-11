Mustafa Denizli: Arnavutluk'u yenersek bitiririz - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Ekim 2019, Cuma
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Mustafa Denizli: Arnavutluk'u yenersek bitiririz

Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, Türkiye - Arnavutluk maçını ve Süper Lig'i Yeni Asır'a değerlendirdi. Mustafa Denizli, "Arnavutluk'u mağlup edersek ve Fransa'nın da İzlanda'yı yeneceğini varsayarsak bu gruptan çıkmayı garantileriz. Fransa ile zirve için çekişiriz. Küçümsenmeyecek çetin bir rakip. Milli maçları İstanbul'da oynamak bence hata. Hangi takımın stadı ise o kulübün taraftarı daha kalabalık geliyor ve rakip takımın futbolcusunu eleştiriyor. Dilerim ki 90 dakika tam destek olur." ifadelerini kullandı. İşte Denizli'nin milli takım ve Süper Lig değerlendirmesi...
11 Ekim 2019 Cuma 10:37 Güncelleme: 11.10.2019 10:51
Mustafa Denizli: Arnavutluk'u yenersek bitiririz

Daha önce ay-yıldızlı ekibi çalıştıran tecrübeli çalıştırıcı Mustafa Denizli milli takımımızın son durumu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Mustafa Denizli: Arnavutluk'u yenersek bitiririz

Denizli ayrıca başta Göztepe ve Denizlispor olmak üzere ligdeki diğer ekipler hakkında da yorum yaptı.

Mustafa Denizli: Arnavutluk'u yenersek bitiririz

"Arnavutluk'u yenersek ve Fransa'nın da İzlanda'yı yeneceğini varsayarsak gruptan çıkmayı garantileriz. Galibiyet bizi çok rahatlatır, Fransa ile zirve için çekişiriz. Köprüden önceki son çıkıştır bu. Yani en hayati maçımız. Ancak Arnavutluk, küçümsenmeyecek çetin bir rakip. Biz onları evlerinde yendik ama 3 ay içerisinde futbollarının üzerine koydular ve çok değişik bir konuma büründüler."

Mustafa Denizli: Arnavutluk'u yenersek bitiririz

"Onlar için de bu geceki maç gruptan çıkma şansı yaratılacak gibi görünüyor. Onların bu son direncini, azalan umutlarını da kazanarak yok etmeliyiz. Almanya, İtalya ve İsviçre'de oynayan çok önemli oyuncuları var ki bireysel yönden çok yetenekleri barındaran bir takım. Ama bu yeteneklerini bir milli takım başarısıyla bütünleştiremiyorlar"

Mustafa Denizli: Arnavutluk'u yenersek bitiririz

TEK VÜCUT OLMALIYIZ

Peki Ülker Stadı'nda mücadelede sizce nasıl oynamalıyız ? Seyirci desteği tabii ki önemli. Size göre bu maçta nasıl bir 11'le sahada yer almamız gerekiyor?

"Milli maçları İstanbul'da oynamak bence hata. Çünkü hangi takımın stadında oynanırsa oynansın o kulübün taraftarı milli maça daha kalabalık geliyor ve ligde rakip saydığı takımın futbolcusunu en küçük bir hata yaptığında eleştiriyor, bu da tribün bütünlüğünü kırıyor. "

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