Mustafa Denizli: Arnavutluk'u yenersek bitiririz

TEK VÜCUT OLMALIYIZ

Peki Ülker Stadı'nda mücadelede sizce nasıl oynamalıyız ? Seyirci desteği tabii ki önemli. Size göre bu maçta nasıl bir 11'le sahada yer almamız gerekiyor?

"Milli maçları İstanbul'da oynamak bence hata. Çünkü hangi takımın stadında oynanırsa oynansın o kulübün taraftarı milli maça daha kalabalık geliyor ve ligde rakip saydığı takımın futbolcusunu en küçük bir hata yaptığında eleştiriyor, bu da tribün bütünlüğünü kırıyor. "