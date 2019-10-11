Mustafa Denizli: Arnavutluk'u yenersek bitiririz
"Arnavutluk'u yenersek ve Fransa'nın da İzlanda'yı yeneceğini varsayarsak gruptan çıkmayı garantileriz. Galibiyet bizi çok rahatlatır, Fransa ile zirve için çekişiriz. Köprüden önceki son çıkıştır bu. Yani en hayati maçımız. Ancak Arnavutluk, küçümsenmeyecek çetin bir rakip. Biz onları evlerinde yendik ama 3 ay içerisinde futbollarının üzerine koydular ve çok değişik bir konuma büründüler."
"Onlar için de bu geceki maç gruptan çıkma şansı yaratılacak gibi görünüyor. Onların bu son direncini, azalan umutlarını da kazanarak yok etmeliyiz. Almanya, İtalya ve İsviçre'de oynayan çok önemli oyuncuları var ki bireysel yönden çok yetenekleri barındaran bir takım. Ama bu yeteneklerini bir milli takım başarısıyla bütünleştiremiyorlar"
TEK VÜCUT OLMALIYIZ
Peki Ülker Stadı'nda mücadelede sizce nasıl oynamalıyız ? Seyirci desteği tabii ki önemli. Size göre bu maçta nasıl bir 11'le sahada yer almamız gerekiyor?
"Milli maçları İstanbul'da oynamak bence hata. Çünkü hangi takımın stadında oynanırsa oynansın o kulübün taraftarı milli maça daha kalabalık geliyor ve ligde rakip saydığı takımın futbolcusunu en küçük bir hata yaptığında eleştiriyor, bu da tribün bütünlüğünü kırıyor. "