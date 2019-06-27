Mısır Milli Takımı'nda büyük skandal! Kadrodan çıkarıldı - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Haziran 2019, Perşembe
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Mısır Milli Takımı'nda büyük skandal! Kadrodan çıkarıldı

Avrupa Ligleri'nde futbolcular tatil yaparken, Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan oyuncular sahada ter dökmeye devam ediyor. Bu yıl Mısır'da düzenlenen Afrika Kupası'nda kupanın en büyük favorilerinden biri hiç kuşkusuz ev sahibi Mısır. Salah gibi kaliteli ve tecrübeli oyuncularıyla kupaya göz kırpan Mısır Milli Takımı'nda skandal bir olay meydana geldi. Mısırlı yıldız futbolcusu kadrodan çıkarıldı.
27 Haziran 2019 Perşembe 08:54 Güncelleme: 27.06.2019 08:54
Mısır Milli Takımı'nda büyük skandal! Kadrodan çıkarıldı

Turnuvanın gözde takımlarından Mısır'da gözler Mohamed Salah'ta...

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Mısır Milli Takımı'nda büyük skandal! Kadrodan çıkarıldı

Bu sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan yıldız futbolcu, dinlenmeye fırsat bulamadan soluğu milli takımda aldı.

Mısır Milli Takımı'nda büyük skandal! Kadrodan çıkarıldı

Grubunda 2 maçta 2 galibiyet alan Mısır, bir üst tura çıkmayı garantilerken Salah da son Demokratik Kongo mücadelesinde bir golle takımına katkı verdi.

Mısır Milli Takımı'nda büyük skandal! Kadrodan çıkarıldı

Her şeyin güzel gittiği Mısır takımı, enteresan bir olayla sarsıldı.

Mısır Milli Takımı'nda büyük skandal! Kadrodan çıkarıldı

Salah'ın milli takımdaki en yakın arkadaşlarından Amr Warda, Mısır kökenli İngiliz model Merhan Keller'e cinsel içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle kadrodan çıkarıldı.

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