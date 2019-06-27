Mısır Milli Takımı'nda büyük skandal! Kadrodan çıkarıldı

Avrupa Ligleri'nde futbolcular tatil yaparken, Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan oyuncular sahada ter dökmeye devam ediyor. Bu yıl Mısır'da düzenlenen Afrika Kupası'nda kupanın en büyük favorilerinden biri hiç kuşkusuz ev sahibi Mısır. Salah gibi kaliteli ve tecrübeli oyuncularıyla kupaya göz kırpan Mısır Milli Takımı'nda skandal bir olay meydana geldi. Mısırlı yıldız futbolcusu kadrodan çıkarıldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 08:54 Güncelleme: 27.06.2019 08:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





