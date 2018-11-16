Milli Takımdan kötü haber! Cengiz Ünder... - Galeri - Fotomaç
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    Milli Takım'dan kötü haber! Cengiz Ünder...

    A Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının hazırlıkları çerçevesinde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki son antrenmanını gerçekleştirdi.
    16 Kasım 2018 Cuma, 10:28:28 Güncelleme: 10:29:44
    Milli Takımdan kötü haber! Cengiz Ünder...

    Bağırsak enfeksiyonu geçiren Cengiz Ünder'in katılmadığı, sakatlığı süren Enes Ünal'ın ise takımdan ayrı çalıştığı antrenman şiddetli yağmur altında yapıldı.

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    Milli Takımdan kötü haber! Cengiz Ünder...

    Teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki idmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı. Daha sonra taktik çalışmaya geçildi ve soğuma egzersizleriyle çalışma son buldu.

    Milli Takımdan kötü haber! Cengiz Ünder...

    A Milli Takım kafilesi, yarın saat 11.20'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Konya'ya gidecek.

    İşte antrenmandan kareler...

    Milli Takımdan kötü haber! Cengiz Ünder...
    Milli Takımdan kötü haber! Cengiz Ünder...
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