Messi Türk yıldızlara şans tanımıyor!

Roma için zorlu bir eşleşme olacağı kesin. Nedeni ise Barcelona'nın oynadığı iyi futbol ya da form durumları değil. Nedeni Lionel Messi! Arjantinli yıldız daha önce 6 kez Türk futbolcuların takımlarıyla Şampiyonlar Ligi turlarında karşı karşıya geldi ve sadece 1 kez kaybetti.

İşte Lionel Messi'nin zamanında saf dışı bıraktığı Türk yıldızların top koşturduğu o takımlar...