Messi Türk yıldızlara şans tanımıyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kuraları çekildi. Sevilla, Bayern Münih ile eşleşirken, Juventus'un rakibi son şampiyon Real Madrid oldu. Bir diğer eşleşmede Klopp'un Liverpool'u, Guardiola'nın Manchester City'si ile kozlarını paylaşacak. Bu sene attığı goller ve oynadığı iyi futbolla dikkatleri üzerine çeken Cengiz Ünder'in takımı Roma ise Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Barcelona'sı ile eşleşti.
Roma için zorlu bir eşleşme olacağı kesin. Nedeni ise Barcelona'nın oynadığı iyi futbol ya da form durumları değil. Nedeni Lionel Messi! Arjantinli yıldız daha önce 6 kez Türk futbolcuların takımlarıyla Şampiyonlar Ligi turlarında karşı karşıya geldi ve sadece 1 kez kaybetti.
İşte Lionel Messi'nin zamanında saf dışı bıraktığı Türk yıldızların top koşturduğu o takımlar...
Bayern Münih - Barcelona | 2009
Lionel Messi'nin Türk bir futbolcunun takımıyla ilk karşılaşması 2009 yılında Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oldu. O dönem Bayern Bayern Münih'te top koşturan Hamit Altıntop, 8 Nisan'da Camp Nou'da oynanan mücadelede 48. dakikada yerini Andreas Ottl'a bırakmış, karşılaşma 4-0 Barcelona'nın üstünlüğü ile sona ermişti. 14 Nisan'daki rövanş mücadelesinde Hamit Altıntop, 78. dakikada Jose Sosa'nın yerine oyuna dahil olmuş ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ermişti. Toplamda 5-1'lik skorla turu geçen taraf Katalan ekibi olmuştu. Lionel Messi bu turda 2 gol kaydetmişti.
Stuttgart - Barcelona | 2010
İkinci karşılaşma 17 Mart 2010'da Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Serdar Taşçı'nın formasını giydiği Stuttgart ile oldu. İlk maçı Barcelona evinde 4-0 kazanırken Serdar süre alamamıştı. Rövanş mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti ve Serdar Taşçı rövanş mücadelesinde 90 dakika sahada kalmıştı. Barcelona yine toplamda 5-1'lik skorla turu geçen taraf olmuştu. Messi bu eşleşmede de 2 gol kaydederek takımının turu geçmesine büyük katkıda bulundu.
Barcelona - Real Madrid | 2011
Üçüncü eşleşmede Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Mesut Özil'in formasını giydiği Real Madrid, Messi'nin karşısına çıkmıştı. 27 Nisan 2011'de Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Barcelona, Lionel Messi'nin iki golüyle kazanmıştı. Bu maçta Mesut Özil 46. dakiakda yerini Emmanuel Adebayor'a bırakmıştı. 5 Mayıs'taki rövanş maçında 60 dakikada Kaka'nın yerine oyuna giren Mesut Özil takımını galibiyete taşıyamamış ve mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti. Barcelona finale yükselen taraf olmuştu.
Bayer Leverkusen - Barcelona | 2012
Dördüncü eşleşmede Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Ömer Toprak'ın formasını giydiği Bayer Leverkusen, Messi'li Barcelona'ya karşı ağır bir yenilgi almıştı. 14 Şubat 2012'deki ilk maçta Ömer Toprak süre almamış ve Leverkusen evinde Katalanlara 3-1 kaybetmişti. Bu maçta Messi 1 gol kaydetmişti. 7 Mart'taki rövanş mücadelesinde Barcelona, 90 dakika sahada kalan Ömer Toprak'ın takımını 7-1 mağlup etmiş ve çeyrek finale yükselmişti. Lionel Messi, attığı 5 golle maçın yıldızı olmuştu.
Barcelona - Atletico Madrid | 2014
Beşinci ve Barcelona'nın Türk bir futbolcunun formasını giydiği takıma kaybettiği tek eşleşme Arda Turanlı Atletico Madrid oldu. 1 Nisan 2014'te Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Camp Nou'da oynanan ilk mücadelede 77 dakikada sahada kalan Arda Turan'lı Atletico Madrid ile Barcelona 1-1 berabere kalmıştı. Rövanşı 1-0 kazanan Atletico, Katalan devini turnuva dışına itmişti. Lionel Messi bu eşleşme varlık gösterememişti.
Arsenal - Barcelona | 2016
Son mücadelede ise Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Mesut Özil'li Arsenal, Lionel Messi'li Barcelona ile kozlarını paylaşmıştı. 23 Şubat 2016'daki ilk maçta Emirates'te Mesut 90 dakika sahada kalmış, Barcelona Lionel Messi'nin 2 golüyle kazanmıştı. 16 Mart'taki rövanşta yine 90 dakika sahada kalan Mesut Özil'in Arsenal'i Barcelona'ya 3-1 kaybederek turnuvaya veda etmişti. Messi rövanşta da 1 gol kaydemişti. Barcelona'da Arda Turan 77. dakikada Rakitic'in yerine oyuna dahil olmuş ve 79. dakikada bir de sarı kart görmüştü.
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