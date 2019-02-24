Medipol Başakşehir - Bursaspor maçından kareler...

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Bursaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Dün hava koşulları nedeniyle bugün saat 19.00'a ertelenen ve 5'nci dakikadan itibaren oynanan mücadelede Başakşehir'in gollerini 17'nci dakikada Mossoro, 40'ıncı dakikada Visca ve 90+1'inci dakikada Demba Ba kaydetti..
24 Şubat 2019 Pazar 23:14
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Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Bursaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.
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Hava koşulları nedeniyle bugün saat 19.00'a ertelenen ve 5'nci dakikadan itibaren oynanan mücadelede Başakşehir'in gollerini 17'nci dakikada Mossoro, 40'ıncı dakikada Visca ve 90+1'inci dakikada Demba Ba kaydetti..