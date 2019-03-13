UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City, Schalke 04 ile karşı karşıya geldi. ilk maçı deplasmanda 2-3 kazanan mavi-beyazlılar kendi evinde farka koştu. Sergio Aguero (2), Leroy Sane, Sterling, Bernardo Silva, Foden ve Gabriel Jesus'un golleriyle sahadan 7-0 galip ayrılarak rakibini saf dışı bıraktı ve adını çeyrek finale yazdırdı. İşte Manchester City - Schalke 04 maçından kareler...